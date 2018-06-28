В Подольске открылась школа для молодых журналистов

С 24 июня начала свою работу школа для молодых журналистов в детско-юношеском оздоровительном центре «Родина» городского округа Подольск.

«Школа молодых журналистов Большого Подольска будет работать до конца июня на базе детского оздоровительного центра «Родина» в поселке Поливаново. В ее работе примут участие 50 подольских ребят, ориентированных на работу в средствах массовой информации. За неделю они научатся брать интервью, делать новости, писать и верстать тексты в разных жанрах, делать монтаж радио- и видеорепортажей», — сообщает пресс-служба администрации городского округа со ссылкой на руководителя школьной общественной организации «Молодежная ассоциация новых журналистов» (МАНЖ) Галину Спасскую.

В школе действуют свои газета, радио, телевидение и интернет-издания, которые возглавляют молодые журналисты. Школу посетят с лекциями известные журналисты, редакторы газет и журналов и депутаты.

Фото: архив МАНЖ