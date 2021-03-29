Школа дизайна: как использовать карты в СМИ

А где это? — именно этот вопрос зачастую задает читатель, когда видит упоминание в текстах адресов. Ну не писать же, право слово, квест — «второй переулок от улицы Ленина направо, третий дом справа, вход с дальнего торца». В таких случаях всегда спасает карта.

Помню, когда еще работал в газете, один из наших дизайнеров практически каждый вечер после работы ставил на стол три банки пива и отрисовывал в CorelDraw карту Петербурга. Дом за домом, квартал за кварталом. Точно не помню, закончил он эту работу или нет. Помню другое: эта карта спасала редакцию практически каждый номер. Потому что почти всегда были материалы, где фигурировали адреса.

Каждый выпуск пестрил подобным — на перекрестке Искровского и Евдокима Огнева прорвало магистраль горячего водоснабжения, на генерала Хрулева, 9, открылся музей русского сериала… Что эти адреса скажут читателям, которые там никогда не были? Н-и-ч-е-г-о. То есть эти новости для них будут звучать так: «Где-то прорвало магистраль горячего водоснабжения» и «Где-то открылся музей русского сериала». Не хватает только редакционной ремарки— «А где именно, ищите сами. Не маленькие».

Так вот, в этих случаях всегда спасает самая элементарная карта или схема. Даже если вашим дизайнерам лень рисовать их самим, всегда поможет OpenStreetMap. Ну, или «закрыть глаза» и использовать скриншоты «Яндекса». И нужен-то в итоге крохотный квадратик карты или схемы на ширину колонки, который не отнимет у вас текста.

Именно схема или карта чрезвычайно упрощает читателю понимание того, где именно происходило событие или будет происходить — где случилась авария, куда именно идти за справкой, где находится пункт сдачи ненужных вещей…

А ведь я перечислил только самые утилитарные примеры использования карт.

Между тем они весьма выигрышны, когда вы делаете публикации с «точками привязки». Группа сходила в поход — покажите, в каких местах они были. Интересный объект в области — где именно.

Даже элементарные вещи: оформить и получить пособие можно по такому-то адресу — как пройти? Вы же пишете не только для горожан или жителей районного центра. За пособием приедет жительница села или деревни с вашей газетой в руках. И что она будет делать, выйдя из автобуса? Безусловно — смущаясь и краснея, приставать к прохожим с вопросом «как пройти». А виной всему ваша медвежья услуга. Сухо давая адрес в тексте, вы попросту «отфутболиваете» читателя не хуже любого чиновника.

Есть прекрасные примеры использования карты России в наших газетах, когда речь в материале идет о призывниках. Это же очень интересно, где именно они служат. И карта с отметками адресов службы земляков в этом случае — неоценимый сервис. Читатели рассматривают карту, сравнивают с удаленностью своих мест службы, вспоминают — где они были рядом с отмеченными местами… Зрительно такой прием подачи задевает большой пласт чувств у человека. Если же дать просто перечень адресов службы словами, пусть даже в таблице, — этого эффекта не будет.

Помню отличный вариант использования топографической схемы в одной из татарских газет, где на развороте шла речь об экскурсии в другой регион. И эта схема (путь, по которому была совершена поездка) шла через весь разворот, объединяя его и показывая реальный путь экскурсантов.

У нескольких газет видел использование карт своих регионов, где каждый район был помечен диаграммами по результатам уборки урожая. Тоже отличный ход.

Карта или схема — это та же самая инфографика, которая лучше всего всегда показывает информацию «где» или «по какому адресу». А главное, она не требует от ваших дизайнеров практически никаких трудозатрат.