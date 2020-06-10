Мероприятия

Марафон памяти Юрия Щекочихина

Публикуем видеозапись мероприятия

9 июня 2020 года журналисту и политику Юрию Щекочихину исполнилось бы 70 лет. В этот день партия «Яблоко», членом которой Юрий Петрович являлся, организовала zoom-марафон: все, кто знал и любил Щекочихина, читали отрывки из его текстов.

В марафоне приняли участие:

•   Рыбаков Николай

•   Ажгихина Надежда

•   Явлинский Григорий

•   Дмитрий Муратов (Москва)

•   Владимир Лукин

•   Юрий Рост

•   Виктория Ивлева

•   Малькольм Дикселиус (Швеция)

•   Александра Свиридова (США)

•   Константин Aзадовский

•   Галина Михалева

•   Денис Молчанов

•   Ева Меркачева

•   Кэрол Юланд (США)

•   Евгений Бунимович

•   Елена Якович

•   Борис Минаев

•   Алла Боссарт

•   Юрий Феклистов

•   Светлана Свистунова

•   Марина Адамович

•   Михаил Любимов

•   Каринна Акоповна Москаленко

•   Борис Мисник

•   Ирина Михейшина

•   Юлия Маврина

•   Елена Загревская

•   Анатолий Голов

•   Светлана Рузлёва

•   Юлия Рудакова

•   Алена Громова

•   Екатерина Першина

Фото: Богданов
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10 июня 2020

Июн 10, 2020

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Мероприятия

Марафон памяти Юрия Щекочихина
Публикуем видеозапись мероприятия

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