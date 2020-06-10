Марафон памяти Юрия Щекочихина

9 июня 2020 года журналисту и политику Юрию Щекочихину исполнилось бы 70 лет. В этот день партия «Яблоко», членом которой Юрий Петрович являлся, организовала zoom-марафон: все, кто знал и любил Щекочихина, читали отрывки из его текстов.

В марафоне приняли участие:

• Рыбаков Николай

• Ажгихина Надежда

• Явлинский Григорий

• Дмитрий Муратов (Москва)

• Владимир Лукин

• Юрий Рост

• Виктория Ивлева

• Малькольм Дикселиус (Швеция)

• Александра Свиридова (США)

• Константин Aзадовский

• Галина Михалева

• Денис Молчанов

• Ева Меркачева

• Кэрол Юланд (США)

• Евгений Бунимович

• Елена Якович

• Борис Минаев

• Алла Боссарт

• Юрий Феклистов

• Светлана Свистунова

• Марина Адамович

• Михаил Любимов

• Каринна Акоповна Москаленко

• Борис Мисник

• Ирина Михейшина

• Юлия Маврина

• Елена Загревская

• Анатолий Голов

• Светлана Рузлёва

• Юлия Рудакова

• Алена Громова

• Екатерина Першина