Марафон памяти Юрия Щекочихина

Публикуем видеозапись мероприятия
9 июня 2020 года журналисту и политику Юрию Щекочихину исполнилось бы 70 лет. В этот день партия «Яблоко», членом которой Юрий Петрович являлся, организовала zoom-марафон: все, кто знал и любил Щекочихина, читали отрывки из его текстов.
В марафоне приняли участие:
• Рыбаков Николай
• Ажгихина Надежда
• Явлинский Григорий
• Дмитрий Муратов (Москва)
• Владимир Лукин
• Юрий Рост
• Виктория Ивлева
• Малькольм Дикселиус (Швеция)
• Александра Свиридова (США)
• Константин Aзадовский
• Галина Михалева
• Денис Молчанов
• Ева Меркачева
• Кэрол Юланд (США)
• Евгений Бунимович
• Елена Якович
• Борис Минаев
• Алла Боссарт
• Юрий Феклистов
• Светлана Свистунова
• Марина Адамович
• Михаил Любимов
• Каринна Акоповна Москаленко
• Борис Мисник
• Ирина Михейшина
• Юлия Маврина
• Елена Загревская
• Анатолий Голов
• Светлана Рузлёва
• Юлия Рудакова
• Алена Громова
• Екатерина Першина