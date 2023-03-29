Весенний номер ЖУРНАЛИСТА уже на сайте

Свежий номер ушел в типографию, но цифровая версия уже доступна на нашем сайте.

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Наш уважаемый читатель, не снимающий натруженной руки с медиапульса планеты, конечно, наслышан о боте GPT, который кто-то уже поспешил назвать «убийцей Google». Действительно, в конце ноября прошлого года компания OpenAI представила публике чат-бот ChatGPT, способный вести диалог с пользователем, писать новости, статьи и даже дипломы, сочинять стихи, сказки и песни.

И вот – внимание! – ЖУРНАЛИСТ побеседовал с подозреваемым, задав ему, в частности, сакральный вопрос, сильно интересующий все наше профессиональное сообщество: сможет ли он заменить журналистов?

Развернутый ответ бота вы сможете прочитать в свежем номере нашего журнала.

Но главная тема номера – медиаобразование. Мы исходим из того, что хорошо образованному и должным образом обученному журналисту не так страшен бот, как его малюют.

Кто раскрывает главную тему? Это:

• Татьяна Князькова (как получить журналистское образование без ЕГЭ и вступительных экзаменов – «Олимпийское беспокойство»);

• Екатерина Павлюченко (как теперь будут учить журналистов – «Отбросили болонский хвост. Не потерять бы голову»);

• Максим Абрамович (где будущие журналисты могут получить практические навыки – «В Клинике мечтают о Сибири»);

• Надежда Кулакова (о медиаточках в российских школах – «Журналисты первого класса») и другие авторы.

В разделе СОБЫТИЯ – рассказ об участниках конкурса «Золотой фонд прессы» и анализ их работы.

В разделе МЕДИА вы найдете не только уже упомянутый нами разговор по душам с ботом GPT, но и другие приятные и полезные материалы: узнаете, как продвигать свой канал в Telegram, почему не нужно пренебрегать социальной рекламой и по какой причине журналистам одной швейцарской газеты теперь приходится вставать в пять утра.

Раздел РЫНОК: о своих победах и проблемах рассказывают главреды Марина Битарова (Северная Осетия) и Юлия Линкевич (Республика Коми).

60 лет назад начала вещание радиостанция «Юность». О ее первых шагах и героях (например, о Юрии Визборе) рассказывает один из отцов-основателей станции Евгений Широков. Это уже в разделе ПРОФЕССИЯ. Там же:

• «Диагноз Краснопольской»: как журналисту получить звание Героя Труда;

• «Гидом буду!»: как бывший корреспондент и редактор водит экскурсии по Москве;

• «Когда почва уходит из-под ног»: как турецкие СМИ помогали пострадавшим от землетрясения;

• «Волки! Волки!»: как не надо рассказывать читателям о погоде.

В январе 2024 года ЖУРНАЛИСТ отметит свое 110-летие. Николай Михайлов вспоминает, как все начиналось.

Наконец, фотограф Юрий Феклистов рассказывает о своей встрече с Елизаветой II («Боже, храни королеву! Она в России»).

Вот такой вот вышел номер.