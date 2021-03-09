Мартовский номер ЖУРНАЛИСТА уже на сайте

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Проверим алгеброй гармонию.

На наших глазах журналистика обретает вторичные признаки точной науки. Цифры становятся равноправными партнёрами букв и знаков препинания.

Главной темой мартовского номера ЖУРНАЛИСТА стала дата-журналистика, или журналистика данных.

Итак, откуда ты, прелестное дитя цифровой эпохи?

• «Дата-журналистика — это новый панк!» — провозгласил Саймон Роджерс и открыл DataBlog в The Guardian в 2009 году. Именно он заложил многие принципы современной журналистики данных, в частности, прозрачность методологии и публикацию датасета вместе с историей.

В 2010 году случилось еще одно важное событие — Джулиан Ассанж слил трем мировым СМИ дневники войны в Афганистане и «Иракское досье». Это стало самой большой утечкой данных в военной истории. Чтобы разобраться в этих документах, журналистам трех изданий пришлось фактически изобрести дата-журналистику.

О том, что происходит сейчас с дата-журналистикой в России и соседних странах, вы узнаете из статьи Анастасии Валеевой «И панки наши быстры».

• Своим опытом работы в журналистике данных делятся один из пионеров жанра Андрей Дорожный, а также Алеся Мараховская и Юлия Алыкова из «Важных историй».

• Знаете, что такое «пробив»? Если нет, вам — к Надежде Ажгихиной: из ее статьи «Рынок пробива», в частности, следует, что нелегальная торговля персональными данными российских граждан в интернете выросла после принятия Госдумой печально известного «пакета Яровой».

• Clubhouse — еще одна новомодная приблуда. Всеволод Пуля рассказывает, основываясь на собственной практике, чем эта новая социальная сеть может быть полезной для журналистов.

• «Вести Стрельны» стали одним из победителей первого конкурса «Золотой фонд прессы 2.0.». Главный редактор этой муниципальной газеты из Ленинградской области Константин Чернэуцану поясняет, почему ему не стыдно обслуживать местных депутатов на манер официанта.

• Год назад в богатой истории «Псковской правды» произошло неоднозначное событие: газета перестала выходить на бумаге. Хотите узнать, каково ей теперь?

• А «Кыштымский рабочий» нашел в мерзком образе коронавируса одну положительную черту: с тех пор, как он вошел в нашу жизнь, люди стали больше читать.

• Слово — острый предмет, и психическое здоровье нации напрямую зависит от работы СМИ, предупреждает руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья Сергей Ениколопов.

• Особой деликатности требует и тема домашнего насилия. О том, чего следует опасаться журналистам, берущимся за эту тему, идет речь в материале «Не навреди».

• Наш коллега Сергей Пархоменко подробно рассказывает о премии «Редколлегия». Он буквально переворачивает наше сознание, сообщая, что за хороший текст в России, помимо морального удовлетворения и/или тюремного срока, можно получить и неплохие деньги.

• Занятие в школе фельетона посвящено женской теме. Вы, в частности, узнаете, что Клара Цеткин украла у Карла Маркса, о каких частях тела думал в Горках Ленин и как решали половой вопрос другие классики и вожди.

ЖУРНАЛИСТ — лучшее средство от авитаминоза!