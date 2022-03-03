Мартовский номер ЖУРНАЛИСТА уже на сайте

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«Там, где галстук, там перед»

На обложке мартовского номера ЖУРНАЛИСТА — рыбка. Подпись гласит: «Смотрите, кто приплыл». Ниже — поясняющий вопрос: «Новая этика — мода или всерьез?»

«Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем.

Бывает нечто, о чем говорят: «Смотри, вот, это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас».

Так говорил Екклесиаст. Но при всем уважении к сыну Давидову мы решили сделать главной темой номера так называемую «новую этику».

Что это — реальность, данная нам в ощущениях, или же суета и томление духа? Еще на дальних подступах к теме стало ясно, что тут больше вопросов, чем ответов. Лучший способ найти ответы — свободная дискуссия, в которой мы предлагаем вам принять участие. Да, как признавал Екклесиаст, много читать — утомительно для тела, но вы все же попробуйте.

• Оцените, например, статью доктора филологических наук Гасана Гусейнова, который считает, что никакой «новой» этики быть не может, о чем свидетельствует надпись на стене «Дома Ученых» в Помпеях.

• Или, наоборот, позицию Лены Аверьяновой, возглавляющей редакцию медиа о родительстве «Нет, это нормально» — издания, столь активно внедряющего в повседневный обиход феминитивы, что язык не поворачивается назвать ее редактором. Она, конечно, главная редакторка, сотрудничающая с авторками.

• Андрей Жвирблис рассказывает историю бывшей шведской модели, которая больше не хочет быть «Моной Лизой компьютерного мира».

• О различных ситуациях, с которыми российские СМИ и отдельно взятые за бока журналисты сталкиваются в связи с новыми этическими стандартами, докладывают Софья Русова («Время уклоняться от объятий») и Светлана Распопова («Униженные и оскорбленные 2.0»), а о проблемах университетских преподавателей на том же фоне — Екатерина Сивякова.

• Особое внимание советуем обратить на интервью одного из отцов Закона о СМИ Михаила Федотова, который уверен: «Нормы этики соблюдаются только теми, в ком есть совесть». Можно ли кодифицировать совесть? Что называется, хороший вопрос.

• Гвардию региональной прессы в номере представляет главный редактор газеты «Огни Енисея» Любовь Климович.

• Это должен знать каждый! О новых и старых российских законах, касающихся СМИ, а равно и о правоприменительной практике — материал «Мин становится все больше».

• После ознакомления с этой жутью душа невольно тянется к чему-то светлому, и тут вам в помощь статья Елены Шитиковой о детской периодике («Самое сильное звено»).

• Воином света, если уж на то пошло, была всегда Надежда Лохвицкая, более известная миру как Тэффи — единственный (-ая) в истории жанра фельетонист (-ка), в честь которого (-ой) был выпущен особый сорт конфет (Школа фельетона, «Выход королевы»).

Окончательно запутавшись в гендерной и грамматической проблематике, хотели бы напоследок поздравить всех с праздником 8 Марта, но не знаем, насколько это вписывается в нормы «новой этики».

Лучше просто преподнесем вам этот номер журнала.