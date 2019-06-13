Участники марша в защиту российских журналистов — о деле Голунова и профессиональной солидарности

— Почему дело Голунова вызвало такой резонанс? А многие других дела остаются без внимания общества?

— Причина в то, как это было сделано, с каким количеством безобразий и нарушений, выявленных и проявленных. И то, как Иван Голунов держался, и то, что он совершенно не политический журналист. Такой парень с русской фамилией, обычный, такой как все, живущий в однушке. Это бывает, когда ощущения от несправедливости сходятся в одной очке. И так случилось, что журналистское сообщество уже не смогло это проглотить.

Это еще и реакция нового поколения журналистов, живущего иначе, в цифровой среде, гораздо более свободного поколения, не имеющего опыта страха. Хотя я думаю, что сейчас им в очередной раз покажут… Надо сказать, что реакция на это события беспрецедентная, и за последние лет 20 мы уже забыли, как это бывает.

— А почему вы здесь? Тимченко и другие из «Медузы» призывали не приходить, просто выпить и расслабиться.

— Мы вчера тоже выпили. Но дело не только в Иване. Сколько коллег в регионах за многое другое поплатились, я уже не говорю о гражданах, которые делают репосты и их также подставляют. Поэтому эта история еще не закончилась. Другое дело очень грамотно сменили повестку, а организаторы молодые и неопытные, внятной новой повестки дня у них сформулировать не получилось. Но как не прийти и не поддержать людей? Я как журналист никогда не говорю, что надо призывать кого-то куда-то выходить, но в данном случае нет акции, нет организаторов, какая проблема? Мы вышли сегодня.

— Из «Коммерсанта» уволилось 11 человек в знак солидарности с коллегами, а сейчас мы вышли. Не говорит ли это о том, что вдруг пошла волна профессиональной солидарности?

— Нет, не вдруг, так как сошлось очень многое. И теперь на лекциях можно говорить студентам, что у российских журналистов есть солидарность. Важно в этой ситуации то, что журналисты внутренне очень разные почувствовали, что нельзя этого терпеть. Журналистика для чего в обществе существует? Для того чтобы задавать неудобные вопросы и разоблачать тех людей, которые занимаются неприличными делами и лгут. И в этом смысле журналистика очень важна обществу.

Мне кажется, важно, что люди впервые за очень многие годы сказали «да», поддержали журналистов как корпорацию. Это возвращение некоторого доверия журналистам со стороны общества.

Владимир Рыжков — российский политик, политолог, радиоведущий, историк, педагог