Истории

Как растить в себе ученого и человека

О Маргарите Михайловне Ковалевой — историке, журналисте, педагоге

В начале учебного года факультет журналистики Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина поздравляет своего известного на всю страну профессора — Маргариту Михайловну Ковалеву. В этом году у нее юбилей.

Маргариту Михайловну я слегка побаиваюсь и робею в ее присутствии. Думаю, не я одна. Вероятно, на уровне бытового общения она вовсе не строга. Но к студентам, аспирантам и коллегам Маргарита Михайловна очень требовательна. Перед своими собеседниками в университетских аудиториях она ставит высокую планку. Не взять ее — значит, не оправдать доверие профессора Ковалевой, автора более 120 научных публикаций, посвященных вопросам политической культуры журналиста, цензуре СМИ, журналистике и национальной идеологии, а также истории отечественной и западной журналистики, теории публицистики.  

Я познакомилась с Маргаритой Михайловной в Южно-Уральском университете, куда профессор Ковалева приезжала читать лекции по истории отечественной журналистики. Помню, как одна студентка сказала мне, что, слушая ее лекции, плакала. Я не поняла причину этих слез и спросила ее об этом. Она ответила, что слезы текли от восторга — оказывается, можно так преподавать! На лекциях Маргариты Михайловны сухая теория превращается в живое жизнеописание, потому что для нее история журналистики — это судьбы людей с их человеческими переживаниями и личными драмами. А это всегда трогает и вызывает интерес.

Но для нее человек интересен не только как исторический персонаж. После знакомства в Юргу наше общение продолжилось. По просьбе Маргариты Михайловны я несколько раз выступала в роли оппонента на заседании Диссертационного Совета по журналистике в Уральском госуниверситете, а потом стала членом этого Совета. Ее пример — наука для многих из нас. Пример того, как растить в себе ученого, как стать ученым и как им быть. Скольким людям профессор Ковалева проложила дорогу в науку!   

Для Маргариты Михайловны история журналистики — это судьбы конкретных людей с их человеческими переживаниями и личными драмами

Выпускница факультета журналистики МГУ Надежда Кулакова более пятнадцати лет не могла дописать свою диссертацию, но на ее жизненном пути встретилась Маргарита Михайловна, и эта встреча оказалась для Надежды счастливой удачей. Профессор Ковалева включилась в исследование, помогла не только определить гипотезу, но и поверить Надежде в себя. И таких «заблудших» на ее пути было немало. «Концепция диссертации всегда рождается в голове научного руководителя. Аспиранты, как правило, нуждаются в помощи выбора направления будущей диссертации», — считает она.              

Каждое мое посещение Екатеринбурга было связано с профессором Ковалевой. Ее блестящее ведение заседаний Диссертационного Совета, ее реплики, шутки, истории, которые она рассказывает, превращают академическое мероприятие в остросюжетное действие. 

Она училась у больших мастеров — Александра Васильевича Западова, автора замечательного учебника по истории русской журналистики XVIII и XIX веков и Бориса Ивановича Есина, видного историка, фронтовика, прошедшего всю войну. Как-то в разговоре она призналась: «Мне везло в жизни на настоящих людей». И еще: «Профессия журналиста напрямую связана с учительством, проповедничеством, миссией. Если переходить на высокую стилистику миссионерства, то сразу возникает вопрос, какой уровень требовательности должен предъявлять к себе сам журналист?»

Этот вопрос и для меня краеугольный, во многом благодаря тому, что своим учителем я считаю Маргариту Михайловну Ковалеву.  

Справка

Маргарита Михайловна Ковалева — доктор филологических наук, профессор, с 1985 — заведующая кафедрой истории печати (нынешнее название — «кафедра истории журналистики»).  Выпускница факультета журналистики МГУ.  Под ее научным консультированием и руководством было защищено 6 докторских и более двадцати кандидатских диссертаций. Маргарита Михайловна долгое время была председателем специализированного совета по защите кандидатских и докторских диссертаций по специальности «Журналистика» в Уральском федеральном университете имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. 

О факультете

Факультет журналистики Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (до 2009 года университет назывался «Уральский государственный университет им. А. М. Горького» и был переименован по указу Президента РФ Д. А. Медведева). Обучать журналистике начали в Свердловске (ныне Екатеринбург) в 1936 году, когда был открыт Свердловский коммунистический институт журналистики. В 1941 году он вошел в состав Свердловского университета на правах факультета. В 1947 — был преобразован в отделение при историко-филологическом факультете. В 1957 году историко-филологический разделился на исторический, филологический с отделением журналистики. В 1959 — отделение журналистики преобразовано в самостоятельный факультет.

Фото: oblgazeta.ru
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Истории

Как растить в себе ученого и человека
О Маргарите Михайловне Ковалевой — историке, журналисте, педагоге

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