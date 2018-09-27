Как растить в себе ученого и человека

В начале учебного года факультет журналистики Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина поздравляет своего известного на всю страну профессора — Маргариту Михайловну Ковалеву. В этом году у нее юбилей.

Маргариту Михайловну я слегка побаиваюсь и робею в ее присутствии. Думаю, не я одна. Вероятно, на уровне бытового общения она вовсе не строга. Но к студентам, аспирантам и коллегам Маргарита Михайловна очень требовательна. Перед своими собеседниками в университетских аудиториях она ставит высокую планку. Не взять ее — значит, не оправдать доверие профессора Ковалевой, автора более 120 научных публикаций, посвященных вопросам политической культуры журналиста, цензуре СМИ, журналистике и национальной идеологии, а также истории отечественной и западной журналистики, теории публицистики.

Я познакомилась с Маргаритой Михайловной в Южно-Уральском университете, куда профессор Ковалева приезжала читать лекции по истории отечественной журналистики. Помню, как одна студентка сказала мне, что, слушая ее лекции, плакала. Я не поняла причину этих слез и спросила ее об этом. Она ответила, что слезы текли от восторга — оказывается, можно так преподавать! На лекциях Маргариты Михайловны сухая теория превращается в живое жизнеописание, потому что для нее история журналистики — это судьбы людей с их человеческими переживаниями и личными драмами. А это всегда трогает и вызывает интерес.

Но для нее человек интересен не только как исторический персонаж. После знакомства в Юргу наше общение продолжилось. По просьбе Маргариты Михайловны я несколько раз выступала в роли оппонента на заседании Диссертационного Совета по журналистике в Уральском госуниверситете, а потом стала членом этого Совета. Ее пример — наука для многих из нас. Пример того, как растить в себе ученого, как стать ученым и как им быть. Скольким людям профессор Ковалева проложила дорогу в науку!