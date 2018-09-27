Как растить в себе ученого и человека

О Маргарите Михайловне Ковалевой — историке, журналисте, педагоге
В начале учебного года факультет журналистики Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина поздравляет своего известного на всю страну профессора — Маргариту Михайловну Ковалеву. В этом году у нее юбилей.
Маргариту Михайловну я слегка побаиваюсь и робею в ее присутствии. Думаю, не я одна. Вероятно, на уровне бытового общения она вовсе не строга. Но к студентам, аспирантам и коллегам Маргарита Михайловна очень требовательна. Перед своими собеседниками в университетских аудиториях она ставит высокую планку. Не взять ее — значит, не оправдать доверие профессора Ковалевой, автора более 120 научных публикаций, посвященных вопросам политической культуры журналиста, цензуре СМИ, журналистике и национальной идеологии, а также истории отечественной и западной журналистики, теории публицистики.
Я познакомилась с Маргаритой Михайловной в Южно-Уральском университете, куда профессор Ковалева приезжала читать лекции по истории отечественной журналистики. Помню, как одна студентка сказала мне, что, слушая ее лекции, плакала. Я не поняла причину этих слез и спросила ее об этом. Она ответила, что слезы текли от восторга — оказывается, можно так преподавать! На лекциях Маргариты Михайловны сухая теория превращается в живое жизнеописание, потому что для нее история журналистики — это судьбы людей с их человеческими переживаниями и личными драмами. А это всегда трогает и вызывает интерес.
Но для нее человек интересен не только как исторический персонаж. После знакомства в Юргу наше общение продолжилось. По просьбе Маргариты Михайловны я несколько раз выступала в роли оппонента на заседании Диссертационного Совета по журналистике в Уральском госуниверситете, а потом стала членом этого Совета. Ее пример — наука для многих из нас. Пример того, как растить в себе ученого, как стать ученым и как им быть. Скольким людям профессор Ковалева проложила дорогу в науку!
Выпускница факультета журналистики МГУ Надежда Кулакова более пятнадцати лет не могла дописать свою диссертацию, но на ее жизненном пути встретилась Маргарита Михайловна, и эта встреча оказалась для Надежды счастливой удачей. Профессор Ковалева включилась в исследование, помогла не только определить гипотезу, но и поверить Надежде в себя. И таких «заблудших» на ее пути было немало. «Концепция диссертации всегда рождается в голове научного руководителя. Аспиранты, как правило, нуждаются в помощи выбора направления будущей диссертации», — считает она.
Каждое мое посещение Екатеринбурга было связано с профессором Ковалевой. Ее блестящее ведение заседаний Диссертационного Совета, ее реплики, шутки, истории, которые она рассказывает, превращают академическое мероприятие в остросюжетное действие.
Она училась у больших мастеров — Александра Васильевича Западова, автора замечательного учебника по истории русской журналистики XVIII и XIX веков и Бориса Ивановича Есина, видного историка, фронтовика, прошедшего всю войну. Как-то в разговоре она призналась: «Мне везло в жизни на настоящих людей». И еще: «Профессия журналиста напрямую связана с учительством, проповедничеством, миссией. Если переходить на высокую стилистику миссионерства, то сразу возникает вопрос, какой уровень требовательности должен предъявлять к себе сам журналист?»
Этот вопрос и для меня краеугольный, во многом благодаря тому, что своим учителем я считаю Маргариту Михайловну Ковалеву.
Маргарита Михайловна Ковалева — доктор филологических наук, профессор, с 1985 — заведующая кафедрой истории печати (нынешнее название — «кафедра истории журналистики»). Выпускница факультета журналистики МГУ. Под ее научным консультированием и руководством было защищено 6 докторских и более двадцати кандидатских диссертаций. Маргарита Михайловна долгое время была председателем специализированного совета по защите кандидатских и докторских диссертаций по специальности «Журналистика» в Уральском федеральном университете имени первого Президента России Б. Н. Ельцина.
Факультет журналистики Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (до 2009 года университет назывался «Уральский государственный университет им. А. М. Горького» и был переименован по указу Президента РФ Д. А. Медведева). Обучать журналистике начали в Свердловске (ныне Екатеринбург) в 1936 году, когда был открыт Свердловский коммунистический институт журналистики. В 1941 году он вошел в состав Свердловского университета на правах факультета. В 1947 — был преобразован в отделение при историко-филологическом факультете. В 1957 году историко-филологический разделился на исторический, филологический с отделением журналистики. В 1959 — отделение журналистики преобразовано в самостоятельный факультет.