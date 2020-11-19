Модный журнал Marie Claire UK поменял стратегию и увеличил доходы вдвое

Новая бизнес-модель Marie Claire UK получила престижную награду
Британская Ассоциация онлайн-изданий (UK Association for Online Publishing — AOP) объявила о престижной награде Marie Claire UK на церемонии Digital Publishing Awards 2020, которая в этом году прошла в онлайн-формате. Ежегодно Ассоциация награждает лучшие интернет-СМИ и онлайн-журналистов, а также разных участников цифровой индустрии Великобритании. В этом году награды получили 27 разных номинантов.
Журнал Marie Claire UK был награжден в номинации «За лучшую диверсификацию коммерческой стратегии», поскольку именно это изменение, по мнению экспертов, стало решающим не только для выживания, но и для коммерческого успеха издания. В 2020 году журнал сумел увеличить свою прибыль вдвое.
От бумаги — к цифре
Marie Claire появился в 1937 во Франции и за долгие годы существования стал хорошо узнаваем во всем мире. Сейчас он издается в 35 странах на пяти континентах. В США он принадлежит корпорацией Херста, как и большинство глянцевых женских журналов. Существует и русская версия Marie Claire.
В Великобритании журнал принадлежит TI Media. Здесь в последние годы бумажный Marie Claire UK продавался плохо, тиражи и доходы от рекламы упали в 2018 г. на 25%, а в 2019 — на 30%.
Тогда в TI Media было принято решение, что последний бумажный номер Marie Claire в Великобритании выйдет в ноябре 2019, а потом журнал полностью перейдет на цифру. Что и было сделано. При этом сайт Marie Claire имеет 3 миллиона читателей в месяц.
Между тем, издание сосредоточилось на электронной коммерции, которая в 2017 году составляла всего 2% от всех доходов журнала. Но задел все же был сделан еще при бумажной версии. К началу 2020 года нужно было эти маленькие ростки развивать и творчески осваивать. Что, собственно, и произошло.
Новая концепция — новая жизнь и доходы
Главный упор был сделан на концепцию «журнала-торговой площадки». «Покупайте, модный редактор одобрил» — этот слоган действует достаточно сильно, чтобы побудить женщин покупать модную одежду, при этом не рискуя приобрести «безвкусную» вещь — ведь ее уже одобрил модный редактор.
Истории из жизни королевской семьи, одежда мировых селебрити, немного феминистского дискурса для уверенной и независимой женщины с хорошим вкусом — все это работает вкупе с партнерскими программами.
Теперь издание использует значки одобрения от модных редакторов Marie Claire UK на портале журнала, прямые ссылки на более чем 50 магазинов и 1 миллион товаров.
И все это оказалось очень востребовано в пандемию, когда все покупки делаются в интернете, а легкая депрессия, витающая в воздухе, часто развеивается обновкой....
Однако и про контент журнал не забывает, предлагая читателю подумать о культуре маскулинности или о социальном активизме известной звезды. Но бренд платья на героине статьи указать не забудут....
«Новая стратегия» и обновление сайта в разы увеличили покупки. По данным Retail Dive, средний размер покупательской корзины — к 397 фунтов стерлингов.
«Сейчас мы работаем с Google над терминами, чтобы поисковик понимал наших читательниц, поскольку часто они ищут платье не по бренду, а по тому, как оно названо на сайте. Например, «платья Arket» — без наших разъяснений Google «не поймет», — говорит директор по электронной торговле Marie Claire UK Эмили Фергюсон,
Marie Claire UK также провела ряд рекламных акций для повышения осведомленности о своем расширении бренда Edit, в том числе объединилась с Farfetch и Pinterest, чтобы убедить потребителей создавать доски Pinterest с их любимыми образами от Marie Claire Edit, чтобы выиграть модный ваучер Farfetch.
Прошло всего 12 месяцев после этих нововведений, а результат получился впечатляющим: доходы от электронной коммерции Marie Claire составили 40% от всех онлайн-доходов издания. До конца 2020 года издание планирует удвоить прибыль по сравнению с годом 2019.
Новые перспективы
Весной этого года, несмотря на пандемию COVID-19, компания Marie Claire UK была выкуплена Future Publishing в рамках более широкого приобретения TI-Media у частного акционера Epiris.
Future имеет репутацию компании, активно увеличивающей свои успешные потоки доходов. Эксперты компании увидели большие перспективы для женских журналов в сфере онлайн-продаж и даже назвали эти возможности «недооцененными»
Еще один рекламный ход Marie Claire UK — в августе этого года Marie Claire UK запустила бесплатную услугу по подбору макияжа. Журнал рассчитывал, что за месяц на эту «приманку» придет 6000 новых подписчиков., а в реальности только в течение двух дней после запуска уже получила 25 000 подписок/
Журнал продолжает работать над совершенствованием технологий, которые позволили бы ему еще более точно доходить до подписчика, уже с более тонким пониманием его ожиданий. Предполагается, что в ближайшее время Marie Claire UK запустит еще несколько акций, которые пока держатся в секрете.