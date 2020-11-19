Модный журнал Marie Claire UK поменял стратегию и увеличил доходы вдвое

Британская Ассоциация онлайн-изданий (UK Association for Online Publishing — AOP) объявила о престижной награде Marie Claire UK на церемонии Digital Publishing Awards 2020, которая в этом году прошла в онлайн-формате. Ежегодно Ассоциация награждает лучшие интернет-СМИ и онлайн-журналистов, а также разных участников цифровой индустрии Великобритании. В этом году награды получили 27 разных номинантов.

Журнал Marie Claire UK был награжден в номинации «За лучшую диверсификацию коммерческой стратегии», поскольку именно это изменение, по мнению экспертов, стало решающим не только для выживания, но и для коммерческого успеха издания. В 2020 году журнал сумел увеличить свою прибыль вдвое.

От бумаги — к цифре

Marie Claire появился в 1937 во Франции и за долгие годы существования стал хорошо узнаваем во всем мире. Сейчас он издается в 35 странах на пяти континентах. В США он принадлежит корпорацией Херста, как и большинство глянцевых женских журналов. Существует и русская версия Marie Claire.

В Великобритании журнал принадлежит TI Media. Здесь в последние годы бумажный Marie Claire UK продавался плохо, тиражи и доходы от рекламы упали в 2018 г. на 25%, а в 2019 — на 30%.

Тогда в TI Media было принято решение, что последний бумажный номер Marie Claire в Великобритании выйдет в ноябре 2019, а потом журнал полностью перейдет на цифру. Что и было сделано. При этом сайт Marie Claire имеет 3 миллиона читателей в месяц.

Между тем, издание сосредоточилось на электронной коммерции, которая в 2017 году составляла всего 2% от всех доходов журнала. Но задел все же был сделан еще при бумажной версии. К началу 2020 года нужно было эти маленькие ростки развивать и творчески осваивать. Что, собственно, и произошло.

Новая концепция — новая жизнь и доходы

Главный упор был сделан на концепцию «журнала-торговой площадки». «Покупайте, модный редактор одобрил» — этот слоган действует достаточно сильно, чтобы побудить женщин покупать модную одежду, при этом не рискуя приобрести «безвкусную» вещь — ведь ее уже одобрил модный редактор.