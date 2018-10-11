Подозреваемому в убийстве Виктории Мариновой грозит пожизненный срок

Задержанному на территории Германии подозреваемому в убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой заочно предъявлены два обвинения, по которым предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, заявил на пресс-конференции главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров:

Заочно Северину Красимирову выдвинули два обвинения. Первое – в изнасиловании, за которое предусмотрено наказание от 10 до 20 лет лишения свободы, второе – умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, за которое предусмотрено наказание 15-20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Прокурор заявил, что есть доказательства, которые свидетельствуют, что нападение на жертву было спонтанным и его целью было сексуальное домогательство:

Травмы на теле жертвы, которые впоследствии привели к смерти Виктории Мариновой, были крайне жестокими и тяжкими по своему характеру. Задержанный занимался боксом, также есть данные, что в предшествующие убийству несколько часов он употребил большое количество алкоголя.

Административный директор и ведущая регионального телеканала TVN 30-летняя Виктория Маринова была убита 6 октября в городе Русе на севере Болгарии. Следствие считает, что убийство, возможно, связано с расследовательской работой журналистки. Последней темой, над которой работала Виктория Маринова, был так называемый GPGate — скандал вокруг хищения средств фондов Европейского союза.

Фото: currenttime.tv