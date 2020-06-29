Мария Попова покинула пост шеф-редактора сайта Vogue Russia

Об уходе Попова сообщила в своем аккаунте в инстаграме. Судя по публикации в сторис, Мария покинула пост не по собственному желанию:

Дорогие, да, меня уволили! Всем любви.

Каких-либо подробностей экс-редактор пока не раскрыла. Попова занимала свою должность в Vogue Russia с 2012 года. Кто именно теперь займет позицию шеф-редактора сайта Vogue Russia, неизвестно.

Авторы телеграм-каналов о фэшн-индустрии предполагают, что причиной увольнения послужили высказывания Поповой. «Бессменный главред vogue.ru Маша Попова отправилась с вещами на выход. Судя по радужному фону — за гражданскую позицию», — пишет канал «Антиглянец». Официального комментария от представителей Vogue пока также не поступало.