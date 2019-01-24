Мария Захарова назвала нечистоплотной статью о гибели российских журналистов в ЦАР

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова критически отозвалась об опубликованной статье в газете «Московский комсомолец» с утверждениями о неоперативной работе российских дипломатов по выяснению обстоятельств гибели российских журналистов в ЦАР. Она назвала материал «очень нечистоплотным».

Издание опубликовало фрагменты из дипломатической переписки российского МИДа по расследованию убийства журналистов. Основываясь на ней, газета утверждает, что делу не уделяется должного внимания. Также отмечается, что с протоколами допросов свидетелей дипломаты ознакомились только через восемь дней после убийства.

По словам Захаровой, российские дипломаты в ЦАР были на связи с местными правоохранительными структурами с первых часов после получения информации о произошедшем. Они постоянно контактировали с властями страны для получения новых данных, находились на связи с МИД и российскими правоохранительными органами. Также они регулярно комментировали ситуацию в СМИ.

В заданных обстоятельствах посольство всё делало максимально оперативно, подчеркнула Захарова. Она также отметила, что в МИД за подтверждением, опровержением или уточнением при подготовке публикации никто не обращался.

По словам пресс-секретаря министерства, обнародованные данные имеют компилятивный характер, и их достоверность не доказана.

«Помимо всего — это компиляция из дипломатической переписки, отдельных документов и неких сообщений, якобы принадлежащих дипломату. Предстоит выяснить, кто за этим стоит», — цитирует Захарову телеканал «360».

О том, что в ЦАР неизвестные убили троих журналистов из России, стало известно 31 июля. Оператор Кирилл Радченко, режиссер Александр Расторгуев и репортер Орхан Джемаль приехали в страну 28 июля для съемок документального фильма о деятельности частных военных компаний (ЧВК) в республике. Это было задание «Центра управления расследованиями» Михаила Ходорковского.

Фото: News Front