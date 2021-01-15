Мария Захарова сравнила блокировку аккаунтов Трампа с ядерным взрывом в киберсреде

Официальный представитель МИДа Мария Захарова прокомментировала заявление официального русскоязычного представителя, заместителя Директора медиа-хаба Государственного департамента США Андреа Калан о том, что в «США обеспокоены репрессиями в России в отношении независимых СМИ и чувствуют тревогу в связи с недавними поправками в Закон “Об иностранных агентах”».

«Что вообще происходит в США? Полная потеря координации при выработке решений в информационной сфере? Дезориентация в пространстве?» - возмутилась Захарова.

Она отметила, что российские законы могут «нравиться или не нравиться… только российским гражданам или специализированным международным организациям», а к Вашингтону «тут точно никто прислушиваться не будет».

Захарова напомнила, что в США с 1938 года действует закон FARA - о регистрации иностранных агентов. А принятый аналогичный закон в России был «зеркальной ответной мерой на репрессивные действия американских властей в отношении» российских СМИ в США.

Представитель МИДа перечислила несколько случаев, когда российские журналисты пострадали в США в 2020 году («в мае 2020 г. полиция применила спецсредства – нервно-паралитический газ – к журналисту РИА «Новости» в Миннеаполисе, в июне 2020 г. американские правоохранители ранили резиновыми пулями журналистку «Спутник», освещавшую протесты у Белого дома, в июле 2020 г. избили съемочную группу Первого канала и разбили камеру в Портленде, в октябре 2020 г. от рук бандитов пострадали корреспонденты Первого канала в Филадельфии. Полиция так и не нашла злоумышленников»). Вспомнила Захарова и про задержания представителей российских СМИ (в том числе допрос в 2018 году Александра Малькевича, который в итоге был внесен в список лиц, которым запрещен въезд в Штаты).

«Свирепым преследованием» назвала Захарова попытки США заполучить и осудит Джулиана Ассанжа, игнорируя его «тяжелейшее физическое и психологическое состояние».

«А теперь о том, что по-настоящему всколыхнуло весь мир», - к концу своего расширенного комментария написала Мария Захарова. Этой важной темой она назвала блокировку аккаунтов президента Дональда Трампа в американских соцсетях. «Решение американских интернет-платформ о блокировке главы государства можно сравнить с ядерным взрывом в кибер-среде: не столь страшны разрушения, сколь последствия», - сравнила Захарова.