Мария Захарова выступила на Деловом форуме «Журналиста»

24 мая на ежегодном Деловом форуме «Качественная пресса и перспективы ее развития» выступила Мария Захарова, директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ. Она ответила на вопросы участников о месте России в информационной войне и уходе качественных СМИ с медиарынка.

«Нам нельзя жить в мире клише. Что значит выиграть информационную войну? Создать и навязать всем какой-то образ? Мы выступили против этого. Сейчас идет процесс противостояния либеральному тоталитаризму. Россия хочет сохранить свою аутентичность. Мы не будем поступать так, как делают наши западные партнеры. Все это привело к катастрофе во всех сферах. Все, что истинно, требует усердия», — ответила Мария Захарова на вопрос о том, правда ли Россия проиграла в информационной войне.

Также Захаровой задали вопрос о том, как повлияет на медиарынок уход таких качественных СМИ как «Эхо Москвы»*, «Дождь»*, «Новая Газета». Вот что ответила спикер:

«Эхо Москвы»* никогда не было качественной журналистикой, дело Свиридова это ярко демонстрирует. «Новая газета» — это другая история, они ушли сами. «Дождь»* даже публицистикой не пахнет. Была тональность — во всем увидеть ложку дегтя, все было с этого ракурса. Это не критика, а просто поиски ложки дегтя. Я уже не говорю про профессиональные карьеры. Насколько я знаю, там собирали «агитбригаду». В журналистике должны быть разные точки зрения - это основа основ».

Также Захарова отметила, что печатные СМИ не исчезнут, так как они уже прошли испытание Интернетом и пандемией, а сейчас являются «отходным вариантом для digital-изданий».

По поводу ограничительных мер для СМИ, Мария Захарова заявила, что они «не должны быть тотальными. Они должны быть ориентированы на работу с источниками, выдающими первичную информацию».

На вопрос о пользе государственной пропаганды, Мария парировала: «Я в вашем понимании, государственная пропаганда? Решите, в моем лице это добро или зло?».

Ежегодный Деловой форум «Качественная пресса и перспективы ее развития» организован медиагруппой «Журналист» и Дирекцией «Золотого фонда прессы» при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Запись выступления Марии Захаровой можно посмотреть по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/-2E7A-TsJEc8gA/Untitled%20Project_1.mp4

*внесен в Реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента