Мария Захарова пригрозила высылкой иностранных СМИ за блокировку брифингов МИДа на YouTube

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия будет высылать американских журналистов в случае еще одной блокировки брифингов МИД на видеохостинге YouTube.

«У меня заблокировали пару брифингов. Что мы сделали — мы просто пришли и сказали: "Еще раз брифинг заблокируете, один журналист или одно американское СМИ поедет домой". Все. Еще один заблокированный брифинг — и мы назовем конкретное имя или конкретное СМИ, которое поедет к себе восвояси», — цитирует ТАСС Марию Захарову.

6 апреля YouTube заблокировал брифинги российского МИД с выступлениями Захаровой.

9 апреля видеохостинг заблокировал телеканал «Дума ТВ». Тогда Мария Захарова заявила, что YouTube «подписал себе приговор», когда заблокировал официальный канал Госдумы.