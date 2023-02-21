Маркетинговое крещение: журналисты в менеджменте

Журналистика и маркетинг тесно связаны друг с другом. ЖУРНАЛИСТ поговорил с сотрудниками редакции, которые отвечают за маркетинг и пиар. Может ли журналист стать пиарщиком? Сколько нужно финансов, чтобы развить свое медиа?

Чем журналист отличается от PR-специалиста?

Екатерина Муравьева, руководитель производственной группы агентства экспертного маркетинга NextMedia:

— Пиар — это коммуникация с аудиторией через интернет, масс-медиа, литературу или непосредственно на выставках, семинарах и других мероприятиях. У журналиста немного иные функции: он развлекает, просвещает, освещает социальные проблемы, информирует. Инструменты схожи, задачи — разные.

Наталия Исаева, лидер группы маркетинга Psychologies / Вокруг света:

— Функционал пиар-специалиста шире, хотя ядро навыков состоит как раз из основных скилов журналиста. Главное отличие в том, что корреспондент ищет информационный повод, а пиарщик его создает.

Если смотреть глобально, PR — это часть маркетинга, как и продажи, и реклама, и многие другие инструменты. Маркетинг отвечает как раз за то, чтобы создать для потребителя необходимый товар или услугу и донести информацию о его преимуществах. Тут уместно вернуться к тем навыкам журналиста, которые пригодятся любому пиарщику: умение оперативно собирать фактуру, отсеивать лишнее в перегруженном инфополе, писать привлекательные и читабельные тексты.

Разумеется, это далеко не все составляющие удачного кейса. Пиарщику важно быть коммуникабельным, учиться легко находить общий язык с разными людьми, видеть эксклюзивы в рутине, оказываться в нужном месте в нужное время. В том числе попадать на мероприятия, которые не анонсируются на широкую аудиторию, ведь на таких встречах зачастую складываются полезные знакомства, решаются серьезные вопросы.

Что входит в ежедневные задачи пиар-менеджера?

Екатерина Муравьева, руководитель производственной группы агентства экспертного маркетинга NextMedia:

— Ежедневная рутина — это:

• Разработка PR-стратегий

• Составление плана активностей, создание инфоповодов для продвижения товаров или услуг на рынке

• Организация мероприятий — онлайн и офлайн, составление сметы

• Написание пресс-релизов, новостей, статей, промо-материалов, постов

• Мониторинг упоминаний в СМИ и социальных сетях

• Анализ эффективности прошедших мероприятий и PR-кампаний

Наталия Исаева, лидер группы маркетинга Psychologies / Вокруг света:

— Сейчас я занимаю позицию лидера группы маркетинга Psychologies и «Вокруг света». Моя работа направлена на развитие и поддержание бренд-платформы продуктов, соблюдение ДНК журналов и сайтов, распространение информации о наших проектах среди существующей аудитории, а также привлечение новой.

Ежедневные задачи пиар-менеджера выглядят так: в начале недели мы всегда подводим итоги прошедшей, составляем план на текущую, обсуждаем приоритет дел. Регулярно мониторим все системы упоминаний бренда, собственные ресурсы, включая сайт, соцсети и другие медиаплатформы. Как правило, пиарщик отслеживает упоминания ключевых лиц компании, проведенных акций и т.д. Далее составляется график имиджевых и профильных мероприятий, в которых можно принять участие, готовится список необходимых тем и сотрудников, которые должны быть задействованы на конкретных презентациях, семинарах, форумах.