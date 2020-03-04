Мартовский номер ЖУРНАЛИСТА уже на сайте

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Это что за паника на борту «Титаника»?

Дивную пору весеннего обострения ЖУРНАЛИСТ открывает номером, посвященным страхам и суевериям в профессиональной среде.

Итак, чего боятся журналисты — начинающие и опытные? Кто там гоняет чертей и шмыгающих собак из ньюсрума? А главное — как от этих страхов избавиться или хотя бы превратить свой недостаток в достоинство?

Как физическое лицо (и примыкающее к нему физическое тело) журналист часто бывает вынужден преодолевать страх ответного удара со стороны властей, корпораций, организованной преступности, включая органы правопорядка. Тем более что опасность грозит не только самому журналисту, но и его близким.

Но в последнее время к пугающему образу тюрьмы прибавился еще и призрак сумы. Как показывают опросы, 78 процентов журналистов переживают за будущее профессии, а 46 процентов уверены, что всех нас ждут исключительно мрачные перспективы.

Многие начинающие журналисты часто сталкиваются с более простыми, но не менее разрушительными формами фобий: боязнь постучаться к какой-нибудь шишке на ровном месте, страх чистого листа, тревога по поводу ошибок, за которые старшие товарищи засмеют.

Нервных просим удалиться!

• Шесть страхов и один ужас спецкора «Комсомольской правды»!

• Леденящий кровь триллер от Дины Карпицкой

• Чтобы немного перевести дух, почитайте статью Максима Корнева, доцента кафедры ТРИТ факультета журналистики, Институт массмедиа РГГУ, эксперта MediaToolBox.ru. На фоне ренессанса виниловых пластинок и «теплого лампового звука» можно вполне уверенно говорить о том, что бумажная пресса практически бессмертна.

• Психолог Елена Архипова расскажет о том, как самостоятельно справиться с проблемой «профессионального выгорания».

• А главный редактор DVOR.MEDIA Наталья Туйгунова — о том, как снять сглаз с региональных медиа.

Впрочем, не страхом единым жив журналист.

• Наш коллега Леонид Млечин, телеведущий и историк, поделится своим мнением о «войнах памяти». Можно ли уверенно • шагать вперед, постоянно оглядываясь назад?

• Опять-таки коллега, телеведущая и депутат Госдумы Оксана Пушкина — о женском взгляде на политику и о том, почему с таким скрежетом проходит через жернова власти закон о домашнем насилии.

• По соседству с комнатой страха и избой-читальней у нас, как обычно, располагается пещера неожиданностей. Оттуда уже выглядывают испуганный верстальщик и главврач Маргулис.

Жизнь продолжается.