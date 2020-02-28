Mash выплатил компенсацию фанату ЦСКА по решению суда

Портал Mash выплатил компенсацию в размере 80 тыс. руб. фанату ЦСКА Илье Златогорову после соответствующего решения суда по иску о защите деловой репутации. Об этом Златогоров сообщил.

Златогоров отметил, что в то же время Mash пока не опубликовал опровержения распространенных сведений, хотя это также было предписано судом.

В конце августа Савеловской районный суд Москвы постановил взыскать с Mash 80 тыс. руб. в пользу фаната. Суд признал порочащей распространенную Mash информацию о задержании Златогорова в связи с массовой дракой российских футбольных фанатов с болельщиками итальянского футбольного клуба «Рома» осенью 2018 года.

Изначально сумма требований по иску составляла 1 млн руб., но суд снизил размер компенсации до 80 тыс. руб.

Златогоров заявлял в суде, что подал иск к Mash после того, как на фоне опубликованной информации он лишился работы оператора на одном из телеканалов. «Я из-за этого лишился работы. Я работал на нормальном канале», — сообщал он на одном из заседаний.