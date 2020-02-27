Международная ассоциация студенческого телевидения (МАСТ) запустила второй сезон образовательных интенсивов для медийщиков в Москве.

Каждую неделю с февраля по апрель молодые медийщики формируют мини-редакции и вместе создают контент. Сейчас проходит обучение 4 группа, а с начала второго сезона в интенсивах уже приняли участие ребята из Сахалинской области, Республики Алтай, Северной Осетии, Республики Крым, Волгоградской области, Калмыкии, Дагестана и других регионов.

На конец февраля 2020 года было подано более 2500 заявок на участие из 80 регионов России.

В медиацентре проходят ежедневные мастер-классы по 4 направлениям: лонгрид, шоу, подкаст и информационная программа, которые помогают развить необходимые навыки работы в сфере медиа. Участники получают актуальные знания, опыт и практикуются на профессиональном оборудовании.

Социально-значимые для молодёжи темы, по которым уже созданы материалы: «Профессии будущего»; «Отношения в 21 веке»; «Социальные сети: большие возможности или пустая трата времени?»; «Развитие городской среды».

Задача участников – создавать позитивный контент для молодёжной аудитории: качественный, образовательными, информационный и развлекательными.

Итоговые работы размещаются в официальном сообществе МАСТ ВКонтакте, на Первом студенческом телеканале и ресурсах молодёжных медиа. В конце обучения участники получают подтверждающие сертификаты, а также знания для развития медиа в своём регионе, портфолио и новые связи в профессиональной среде.

«Я надеюсь, интенсивы послужат хорошим подспорьем для многих молодых людей для того, чтобы осваивать профессию именно профессионально», – прокомментировал исполнительный директор МАСТ Владимир Косенчук.

Всего в рамках второго сезона пройдет двенадцать недель обучения. Есть возможность попасть на интенсивы в марте-апреле: продолжается регистрация для участия на 8-12 неделях интенсивов.

Условия участия:

– Проезд до Москвы и обратно обеспечивает направляющая сторона;

– Питание во время обучения обеспечивает участник самостоятельно или за счет направляющей стороны;

– Проживание для иногородних обеспечивает Международная ассоциация студенческого телевидения по 20 человек каждую неделю.

– Размещение предоставляется в хостеле.

Сайт для регистрации на интенсивы: https://www.centr.iast.pro/

Итоговые материалы участников:

• 1 неделя: https://vk.com/masttv?w=wall-60643309_8591

• 2 неделя: https://vk.com/masttv?w=wall-60643309_8622

Контактная информация:

Телефон для связи: +7 (965) 433-85-77 E-mail: centr@iast.pro

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Продолжается регистрация на обучение в марте-апреле (8, 9, 10, 11, 12 недели)