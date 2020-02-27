Международная ассоциация студенческого телевидения (МАСТ) запустила второй сезон образовательных интенсивов для медийщиков в Москве.
Каждую неделю с февраля по апрель молодые медийщики формируют мини-редакции и вместе создают контент. Сейчас проходит обучение 4 группа, а с начала второго сезона в интенсивах уже приняли участие ребята из Сахалинской области, Республики Алтай, Северной Осетии, Республики Крым, Волгоградской области, Калмыкии, Дагестана и других регионов.
На конец февраля 2020 года было подано более 2500 заявок на участие из 80 регионов России.
В медиацентре проходят ежедневные мастер-классы по 4 направлениям: лонгрид, шоу, подкаст и информационная программа, которые помогают развить необходимые навыки работы в сфере медиа. Участники получают актуальные знания, опыт и практикуются на профессиональном оборудовании.
Социально-значимые для молодёжи темы, по которым уже созданы материалы: «Профессии будущего»; «Отношения в 21 веке»; «Социальные сети: большие возможности или пустая трата времени?»; «Развитие городской среды».
Задача участников – создавать позитивный контент для молодёжной аудитории: качественный, образовательными, информационный и развлекательными.
Итоговые работы размещаются в официальном сообществе МАСТ ВКонтакте, на Первом студенческом телеканале и ресурсах молодёжных медиа. В конце обучения участники получают подтверждающие сертификаты, а также знания для развития медиа в своём регионе, портфолио и новые связи в профессиональной среде.
«Я надеюсь, интенсивы послужат хорошим подспорьем для многих молодых людей для того, чтобы осваивать профессию именно профессионально», – прокомментировал исполнительный директор МАСТ Владимир Косенчук.
Всего в рамках второго сезона пройдет двенадцать недель обучения. Есть возможность попасть на интенсивы в марте-апреле: продолжается регистрация для участия на 8-12 неделях интенсивов.
Условия участия:
– Проезд до Москвы и обратно обеспечивает направляющая сторона;
– Питание во время обучения обеспечивает участник самостоятельно или за счет направляющей стороны;
– Проживание для иногородних обеспечивает Международная ассоциация студенческого телевидения по 20 человек каждую неделю.
– Размещение предоставляется в хостеле.
Сайт для регистрации на интенсивы: https://www.centr.iast.pro/
Итоговые материалы участников:
• 1 неделя: https://vk.com/masttv?w=wall-60643309_8591
• 2 неделя: https://vk.com/masttv?w=wall-60643309_8622
Контактная информация:
Телефон для связи: +7 (965) 433-85-77 E-mail: centr@iast.pro
Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Продолжается регистрация на обучение в марте-апреле (8, 9, 10, 11, 12 недели)