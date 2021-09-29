В Москве проходит Всероссийский конгресс молодежных медиа

С 27 сентября по 2 октября в Москве в пятый раз проходит МАСТКОНГРЕСС — Всероссийский конгресс молодежных медиа. Рассказываем, какие темы обсуждаются на конгрессе в этом году, как развиваются студенческие СМИ сегодня и где они могут получить поддержку.

Что такое МАСТКОНГРЕСС и как он появился?

МАСТКОНГРЕСС — это событие, которое объединяет руководителей и представителей студенческих медиацентров вузов России и молодежных СМИ. Первый конгресс прошел в 2016 году. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

«Первый Всероссийский конгресс молодежных медиа прошел в 2016 году, и это произошло практически через год после образования Международной ассоциации студенческого телевидения. МАСТ образовалась, чтобы объединять и поддерживать молодых медийщиков, но без офлайн-мероприятия это было бы не целостно», — рассказала про создание МАСТКОНГРЕСС руководитель исполнительной дирекции Конгресса Анастасия Косенчук.

В этом году на Конгрессе обсуждается новая медиареальность и то, как изменились медиа под влиянием пандемии.

«Сейчас большое количество контента. Его очень много в Сети, появляются новые площадки для его создания. И задача медийщика — донести какие-то смыслы. Но как это сделать, если контента очень много? Один из тезисов новой медиареальности — как создавать контент в таком обилии информации. А с другой стороны, есть обратная тенденция — уход из онлайна. И как быть в случае, если пользователи выйдут в офлайн? Нам важно донести до участников, что у них как у медийщиков есть определенная ответственность и все, что они делают, они должны делать осознанно. Мы продвигаем тренд на качество и через наши проекты этот тренд доносим до участников, чтобы они несли это качество в массы и свои регионы», — поделилась Анастасия.

Для чего проводится Конгресс и что ждет участников в этом году?

Конгресс является не образовательным мероприятием, а площадкой для того, чтобы всех руководителей молодежных медиа собрать в одном месте, познакомить друг с другом, найти вместе способы решения актуальных проблем и познакомить молодых медийщиков с руководителями федеральных СМИ, крупных медиахолдингов.

Каждый день Конгресса посвящен определенной теме. В первый день обсуждались тренды в создании контента. Во второй день участники вместе со спикерами обсудили вызовы новой медиареальности, в третий — возможности для тех, кто развивает молодежные медиа, в четвертый — перспективы и возможные пути профессионального развития.

Мастер-классы на МАСТКОНГРЕССе бпроводят спикеры из информационных агентств ТАСС, РИА Новости, телеканала RT, московских холдингов и газет, а также представители диджитал-агентств WGG, Hype Agency, Divico, практикующие специалисты. В прошлые годы спикерами были Михаил Гусман, Всеволод Пуля, Ксения Хоффман, Евгений Бекасов и многие другие.

Как сейчас развиваются молодежные медиа?

«Когда мы образовывались и начинали работать, то в фокусе были студенческие СМИ. Часто было такое отношение к ним как к чему-то несерьезному, сделанному на коленке. И мы всегда с этим мнением боремся. Студенческие медиа, молодежные медиа, контент-команды в регионах — это такие же СМИ, просто там работают начинающие, но уже хорошие специалисты и делают это для молодежной аудитории. Мы начинали свою работу со студенческого телевидения, но за пять лет все изменилось, и сейчас студенческие СМИ называются медиацентрами, медиахолдингами вузов. Появляется больше команд на базе вузов, и они переходят на региональный уровень. Сейчас нет ни одного крупного города или областного центра, где нет хотя бы одного молодежного медиа», — рассказала Анастасия Косенчук о том, как изменились студенческие СМИ за последние пять лет.

Среди хороших молодежных медиацентров Анастасия выделила телеканал «Универ ТВ» в Федеральном Казанском университете, который вещает 24 часа в сутки. Также она отметила проект на базе Донского государственного технического университета. Изначально в вузе не было профильного факультета, был только медиацентр и служба новостей. И их развитие спровоцировало появление факультета медиакоммуникаций.

Анастасия также рассказала, как МАСТ выявляет сильные студенческие СМИ:

«Каждые два года мы проводим конкурс на лучший медиацентр среди вузов России и делаем рейтинг. В прошлом году среди победителей был Астраханский государственный университет и московский проект «МедиаШУМ».

Как молодежные медиа могут получить поддержку МАСТ?

В МАСТ может вступить вуз и быть членом ассоциации, и получать комплексную поддержку в создании медиацентров на базе университета, создании команды, техническом оснащении. Также молодой медийщик, который хочет сделать свой проект, может пройти регистрацию на платформе и стать резидентом Лаборатории медиа. Она будет поддерживать проект. Получить менторскую и консалтинговую поддержку могут проекты, которым нужно продвижение.