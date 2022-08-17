Зачем поступают в магистратуру журфаков?

Пока одни спорят о том, нужно ли высшее образование журналистам вообще, другие почти дерутся за места на магистерских программах, связанных с медиа. ЖУРНАЛИСТ поговорил с абитуриентами, которые уже получили дипломы бакалавров, о том, что они ждут от магистратуры журфака и зачем она им нужна.

Мария Кокоурова, МГУ «Журналистика»

Я очень люблю журналистику. За четыре года учебы в бакалавриате у меня всего одна четверка. Учиться мне нетрудно и интересно, поэтому я и решила поступать в магистратуру журфака МГУ. Да, можно перелопатить миллиард учебников и поступить на другое направление, но мне не хотелось изучать два года что-то новое. Мне хотелось углубить уже имеющиеся знания по любимому направлению. Конечно, на решение поступать повлияло и то, что с моей профессией я могу попасть в государственную компанию, где диплом магистра может пригодиться для повышения. Да и просто из эгоизма не хочется прощаться со всеми плюсами студенческой жизни: льготами, снисхождением родителей, какой-то частичкой детства.