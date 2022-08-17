Зачем поступают в магистратуру журфаков?

Узнали у абитуриентов их мнение
Пока одни спорят о том, нужно ли высшее образование журналистам вообще, другие почти дерутся за места на магистерских программах, связанных с медиа. ЖУРНАЛИСТ поговорил с абитуриентами, которые уже получили дипломы бакалавров, о том, что они ждут от магистратуры журфака и зачем она им нужна.
Мария Кокоурова, МГУ «Журналистика»
Я очень люблю журналистику. За четыре года учебы в бакалавриате у меня всего одна четверка. Учиться мне нетрудно и интересно, поэтому я и решила поступать в магистратуру журфака МГУ. Да, можно перелопатить миллиард учебников и поступить на другое направление, но мне не хотелось изучать два года что-то новое. Мне хотелось углубить уже имеющиеся знания по любимому направлению. Конечно, на решение поступать повлияло и то, что с моей профессией я могу попасть в государственную компанию, где диплом магистра может пригодиться для повышения. Да и просто из эгоизма не хочется прощаться со всеми плюсами студенческой жизни: льготами, снисхождением родителей, какой-то частичкой детства.
Ожидания от учебы невероятные. В моем случае начинается новый этап жизни: новый город, новый университет, новые требования к себе. Диплом мой откроет, наверное, только бабушка, но он точно придаст мне и внешней, и внутренней уверенности. Спустя два года вижу себя магистром на фоне высотки МГУ на Воробьевых горах.
Анастасия Квасова, СПбГУ «Авторский аудиовизуальный проект»
Я решила продолжать учебу после бакалавриата ВШЖиМК по нескольким причинам. Во-первых, из-за коронавируса мне не хватило нормальной, человеческой очной учебы без онлайна. Во-вторых, я писала диплом по документальному кино и училась на кафедре телерадиожурналистики, где много снимала. Я поняла, что хочу заниматься этим дальше, а знаний бакалавриата мне не хватает. Тогда и начала выбирать подходящие программы магистратуры. Экспериментов с переездом в новый город не хотелось, а в Санкт-Петербурге ничего толкового по документалистике не нашлось. В итоге я поступила на две магистерские программы: «Авторский аудиовизуальный проект» в уже знакомом СПбГУ, как продолжение фундаментального классического образования, и в Школу Нового кино, сценарную мастерскую Олега Вениаминовича Дормана.
Я надеюсь, что учеба в следующие два года будет плодотворной и интересной. Еще верю, что удастся познакомиться и поработать с профессионалами в мире документального кино. Для начала я готова таскать за ними штативы, а потом работать на серьезных основаниях, учиться у них, писать для них сценарии. Возможно, я найду режиссера, вместе с которым мы будем снимать что-то для онлайн-платформ или кинофестивалей. Сам диплом я считаю бесполезным. Он нужен маме, папе и бабушке, которые будут довольны мной в любом случае. В моем деле за человека говорит портфолио, опыт и связи, что я и рассчитываю обрести в магистратуре.
Артем Ромашов, ВШЭ «Медиапроизводство и медиааналитика»
Я ни разу не пожалел, что в 11 классе выбрал для поступления журналистику в СПбГУ. С первого курса понимал, что, скорее всего, пойду в магистратуру и не собирался кардинально менять направление, которое мне интересно. Тем более, при поступлении в магистратуру во многих вузах нужно проходить собеседование и сдавать вступительные экзамены. Это проще сделать, если в выбранном направлении ты уже более или менее разбираешься. Мук «идти или не идти» у меня не было. Мне нравится учеба в вузе, нравится студенческая жизнь. Почему бы не продлить себе эти годы?
Я рад, что изменения в Болонской системе не коснулись нашего выпуска, и переживаю за ребят, которым еще предстоит получить дипломы бакалавров. За собственный магистерский диплом уже страшно, но наличие «болонского» бакалаврского как будто страхует и успокаивает. Планы сейчас строить сложно, но надеюсь, что магистратура поможет развиваться в журналистике, найти серьезную работу или даже создать собственный медиапроект.
Вадим Маньков, УрФУ им. Б. Н. Ельцина «Проектирование и сопровождение медиапроцессов»
Я закончил ФТИ по направлению «Электроника и наноэлектроника», а в магистратуре захотел получить знания в другой интересующей сфере. Важную роль в решении продолжать учебу сыграло то, что я мужчина: выбирая между срочной службой и магистратурой, я предпочел второе. Хотел поступить в Санкт-Петербург, но слишком поздно стал готовиться к вступительным, поэтому сейчас подал документы в УрФУ.
Ожиданий от учебы много, ведь я кардинально меняю направление. Надеюсь, за два года получу много новых знаний, освою новую профессию, познакомлюсь с новыми людьми, а после учебы вижу себя в комфортном месте, где смогу развиваться, заниматься интересными мне вещами и брать инициативу в свои руки.
Алина Каешко, ДВФУ «Теория и экономика цифровых медиа»
Я училась в ДВФУ на направлении «Издательское дело». Ни разу не пожалела о своем выборе, поскольку теперь у меня есть знания в разных областях — редактирование, издательский бизнес, производственные процессы подготовки изданий, дизайн и верстка. Сейчас я подала документы в тот же вуз на магистерскую программу «Теория и экономика цифровых медиа», потому что хочу углубить знания в области журналистики, рекламы и связей с общественностью. Выбор вновь пал на ДВФУ, потому что этот вуз — хорошая площадка для самореализации. Здесь помимо учебы я могу посвятить время научной, творческой и общественной деятельности.
Мне всегда были интересны современные медиа: принципы и механизмы устройства редакции, инструменты взаимодействия с аудиторией. Через два года я вижу себя руководителем жизнеспособного медиапроекта, или дизайнером-верстальщиком, или кем-то еще. За два года много чего может произойти. Диплом в сфере журналистики в любом случае играет небольшую роль. Главное — это навыки и компетенции. Надеюсь, их в магистратуре я получу.