«Газпром-медиа» запустит еще один спортивный телеканал

Медиахолдинг «Газпром-медиа» запустит новый спортивный телеканал «Матч Страна», который начнет вещание 1 марта 2019 года. Об этом рассказал председатель правления «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко на пленарном заседании «Физическая культура и спорт: новые задачи развития» в рамках международного форума «Россия — спортивная держава» в Ульяновске:

1 марта 2019 года мы запустим новый федеральный канал «Матч Страна», он будет показывать только спортивные новости и события в России. Канал имеет социальную направленность, он будет продвигать детский, юношеский спорт и здоровый образ жизни. Технический охват составит более 100 млн человек.

В июле этого года «Матч ТВ» и «Газпром-Медиа» представили новый платный телеканал «Матч Премьер» на частоте «Нашего футбола» для трансляции матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).