«Матч ТВ» и Twitch удалили незаконный контент. Им больше не грозит блокировка

Телеканал «Матч ТВ» и сервис Twitch удалили незаконный контент, права на который отстаивала Rambler Group, блокировка страницам данных сервисов не грозит. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

«В связи с принятием владельцами ресурсов мер по удалению противоправного контента доступ к данным информационным ресурсам не ограничивался», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее Rambler Group обвинила »Матч ТВ» в незаконном распространении контента — видеоряда матчей Английской футбольной премьер-лиги на «Матч ТВ» в период с августа по ноябрь 2019 года.

В понедельник Мосгорсуд удовлетворил требование компании Rambler о предварительной блокировке трансляций АПЛ на сайте телеканала «Матч ТВ» из-за нарушений авторских прав. С аналогичной претензией ООО «Рамблер интернет холдинг» подал в суд на Twitch за распространение пиратских трансляций футбольных матчей Английской премьер-лиги. Требования, по данным «Коммерсанта», включали взыскание компенсации в размере 180 млрд рублей и блокировку Twitch.