«Матч ТВ» стал эксклюзивным вещателем Английской Премьер-лиги

В Telegram-канале «Матч ТВ» появился пост якобы уволенного сотрудника, в котором он жаловался на бывший коллектив. Пользователи заметили, что если читать первые буквы сообщения, то вырисовывается намек на возвращение на канал Английской премьер-лиги: «Смотрите АПЛ на «Матч ТВ», ждите».

Сообщение специально было удалено не сразу, чтобы зрители успели подумать над его скрытым смыслом.

После этого входящее в холдинг «Матч ТВ» спортивное издание Sportbox сообщило, что телеканал стал эксклюзивным вещателем одного из лучших футбольных чемпионатов на территории России.

Английская Премьер-лига вернется на «Матч ТВ», начиная с сезона 2022/23. Соглашение о приобретении телевизионных прав носит долгосрочный характер и распространяется, как на телевизионный эфир, так и на цифровые продукты телеканала.