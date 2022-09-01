Матч ТВ, ВГТРК и Первый канал заплатили 39 млн долларов за права на показ ЧМ-2022 в Катаре

ВГТРК, «Первый» и «Матч ТВ» купили у ФИФА права на показ чемпионата мира по футболу в Катаре за $39 млн. Об этом «РБК Спорт» сообщили два источника, знакомых с условиями сделки.

ВГТРК, «Первый» и «Матч ТВ» заплатят по $13 млн каждый за право показа ЧМ-2022. Еще около $1 млн составило вознаграждение компании «Телеспорт», которая выступила агентом при оформлении сделки.

Права на показ чемпионата мира в России, который проходил в 2018 году, обошлись каналам, объединенным в консорциум «2спорт2», как сообщал РБК, до $40 млн. Чемпионат мира по футболу в Бразилии в 2014 году транслировали «Первый канал» и ВГТРК (канала «Матч ТВ» еще не существовало). Тогда трансляции между «Первым» и входящей в ВГТРК «Россией 1» делились поровну: каждый показывал по 32 матча. ВГТРК транслировала все нечетные встречи, «Первый» — четные.

Мировое первенство в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря на восьми стадионах в пяти городах: Доха, Лусаил, Эль-Хаур, Эль-Вакра и Эр-Райян. Сборная России не примет участие в турнире.