5 материалов о журналистском образовании

Дискуссия: будущее журналистского образования

«Учебная студия не заменит ощущений от нахождения на месте крушения вертолета». Каким должно быть будущее журфаков? Этот вопрос представители медиаиндустрии обсудили на круглом столе, посвященном 75-летию журналистского образования в СПбГУ.

Студент в эпоху digital: кто сегодня приходит на журфак

Медиасреда постоянно преобразуется, вынуждены меняться и сами журналисты. Но как обстоят дела у тех, кто только вступает в профессию? Понимают ли абитуриенты, куда и зачем идут? Как изменился портрет студента журфака за последние 15 лет? На эти вопросы отвечают ведущие преподаватели разных вузов России.

«В 11 классе я заметила, что репетиторов по журналистике почти нет». Юлия Градинару о своей онлайн-школе «ЖуркаМурка»

На втором курсе журфака Юлия Градинару создала свою онлайн-школу журналистики «ЖуркаМурка» для подготовки абитуриентов к поступлению и повышения уровня медиаграмотности населения. Сейчас школу заканчивает 1500 человек в год, а ее выпускники поступают в лучшие вузы страны. Мы поговорили с Юлей о том, какие представления об идеальной школе воплотились в «ЖуркеМурке» и нужно ли журналистское высшее образование сегодня.

Как и зачем учиться на журфаке в 40 лет

Получить два высших образования, много лет прожить в Канаде и вернуться в Россию, чтобы получить журналистское образование, — сорокалетний студент журфака рассказывает свою историю.

Чем занимался студент журфака 60-х в свободное время

Они курили на подоконниках с преподавателями, играли в шахматы, учились на свежем воздухе, ездили на картошку и произносили клятву журналиста. Рассказываем, как проводили досуг студенты журфака ЛГУ (теперь СПбГУ) в 60-е.

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