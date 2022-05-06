Матвиенко напомнила журналистам о конкурсе для прессы «Совет Федерации – палата регионов»

Председатель СФ Валентина Матвиенко подписала распоряжение о проведении конкурса для журналистов «Совет Федерации — палата регионов». Итоги подведут в январе 2023 года. Об этом спикер сообщила в своем Telegram-канале:

«В январе, в День российской печати, я предложила организовать конкурс для СМИ. И сейчас ещё раз убедилась — эта идея абсолютно правильная, информация о нашей работе востребована. Поэтому сообщаю: подписала распоряжение о проведении конкурса «Совет Федерации — палата регионов».

Спикер уточнила, что в рамках конкурса будет несколько номинаций: не только за освещение деятельности сенаторов, но и за публикации о социально-экономической жизни субъектов. Она призвала участвовать в конкурсе также региональных журналистов.

«Работы уже можно присылать. Все подробности — на сайте Совета Федерации и в социальных сетях, — отметила Валентина Матвиенко. — Обещаю, лично встречусь со всеми финалистами и вручу награды победителям».

Спикер сообщила, что посмотрела мониторинг прессы по итогам работы Совета законодателей, которая проходила в Санкт-Петербурге 26-27 апреля. По ее словам, журналисты написали много качественных материалов.

«Рада, что наша парламентская тематика, в том числе и региональная, вызывает такой интерес у журналистов. Это действительно важно. Огромное спасибо за вашу работу», — написала она.