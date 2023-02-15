Матвиенко предложила маркировать телеграм-каналы с враждебной для РФ информацией

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила маркировать едиными значками телеграм-каналы, которые администрируются из «вражеских» стран и маскируются под российские.

Матвиенко предложила сенаторам подумать на эту тему, «чтобы люди, читая, понимали, кто за этим стоит, какая цель этих интернет-порталов, каналов и так далее».

Данный вопрос был поднят после выступления первого зампреда комитета СФ по международным делам Владимира Джабарова, который заявил, что в последние годы телеграм-каналы стали главным источником информации не только для молодежи, но и практически для всех возрастных и социальных групп населения.

При этом, как утверждает сенатор, под их патриотическими названиями «может скрываться отнюдь не дружественная по отношению к России информация». Так, напомнил он, после начала специальной военной операции на Украине появилось более ста каналов, «которые маскируются под российские».

По его словам, основная цель таких каналов – доводить фейковую информацию до российских пользователей.