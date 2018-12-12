Валентина Матвиенко поддержала журналистов, рассказывающих о нерадивых чиновниках

Журналистские сюжеты о госслужащих, допускающих неуважительное или оскорбительное отношение к гражданам, служат «хорошей наукой» для всех, отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «Российской газете»:

Мы благодарны журналистам за то, что они показывают таких людей. Это хорошая наука для всех,

По ее словам, если госслужащий «способен позволить себе такого рода неуважительное, оскорбительное отношение к гражданам, к тому или иному человеку, он не может работать с людьми», так как «не имеет на это морального права»:

При подборе кадров на все уровни власти нужно на это обращать внимание.

При этом Матвиенко указала и на то, что «бывает перебор и со стороны журналистов, когда они подхватывают и тиражируют явные оговорки».