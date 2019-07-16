Матвиенко: у властей нет намерений вводить новые ограничения в интернете

У правительства и парламента РФ нет намерений вводить новые ограничения для россиян в интернете, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко отметила, что сохраняются только нынешние ограничения, запрещающие сайты, которые способствуют распространению терроризма, экстремизма, наркоторговли, а также порносайты.

Что касается закона о защите рунета, то он был принят исключительно для защиты России от кибератак, заявила спикер СФ.