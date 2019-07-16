Матвиенко: у властей нет намерений вводить новые ограничения в интернете

Июл 16, 2019

У правительства и парламента РФ нет намерений вводить новые ограничения для россиян в интернете, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко отметила, что сохраняются только нынешние ограничения, запрещающие сайты, которые способствуют распространению терроризма, экстремизма, наркоторговли, а также порносайты.

Что касается закона о защите рунета, то он был принят исключительно для защиты России от кибератак, заявила спикер СФ.

Закон о защите интернета - это зашита от киберугроз. Мы его приняли только для того, чтобы защитить наше общество от возможных угроз, которые несут кибератаки. Истерия "опять запрещают" не всегда соответствует действительности.

Источник: РИА Новости
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