Матвиенко: у властей нет намерений вводить новые ограничения в интернете

У правительства и парламента РФ нет намерений вводить новые ограничения для россиян в интернете, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко отметила, что сохраняются только нынешние ограничения, запрещающие сайты, которые способствуют распространению терроризма, экстремизма, наркоторговли, а также порносайты.
Что касается закона о защите рунета, то он был принят исключительно для защиты России от кибератак, заявила спикер СФ.
Закон о защите интернета - это зашита от киберугроз. Мы его приняли только для того, чтобы защитить наше общество от возможных угроз, которые несут кибератаки. Истерия "опять запрещают" не всегда соответствует действительности.
Источник: РИА Новости