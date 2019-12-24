Матвиенко: вопрос о давлении на Sputnik в Эстонии нужно поднять в ПАСЕ и ОБСЕ

Вопрос о недопустимом давлении властей Эстонии на журналистов эстонского бюро агентства Sputnik необходимо поднять на сессиях Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания палаты регионов 23 декабря.

Департамент полиции и погранохраны Эстонии пригрозил возбудить против сотрудников Sputnik уголовные дела в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. Также от сотрудников Sputnik требуют покинуть арендуемое в Таллине помещение до конца февраля. А осенью филиалы банков, работающих в Эстонии, приостановили переводы зарплат сотрудникам агентства в Таллине и средств для оплаты налогов и офисных площадей.

Выступая на заседании палаты регионов, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сообщил, что провёл телефонный разговор с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлемом Дезиром: «Он обратился к властям Эстонии с призывом воздержаться от ограничений в отношении журналистов эстонского «Спутника». И заметил, что никаких санкций в отношении агентства на территории Евросоюза не вводилось. Мы считаем необходимым поднять тему в ПАСЕ и ПА ОБСЕ», — подчеркнул Алексей Пушков.

Его предложение было поддержано спикером Совета Федерации. Матвиенко считает необходимым письменно обратиться в Совет Европы и Европарламент с тем, чтобы там дали объективную оценку давлению на журналистов Sputnik.