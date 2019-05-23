Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не имеет отношения к увольнению журналистов «Коммерсанта» Ивана Сафронова и Максима Иванова. Об этом сообщает ТАСС.

Матвиенко заявила, что «никогда никому не звонила, не давила», что «знают в сообществе журналистов», и «не пользовалась телефонным правом и в данном случае».

Причиной увольнения Сафронова и Иванова, за которым последовал уход из «Коммерсанта» отдела политики в полном составе, стала статья о возможном уходе Матвиенко из Совфеда.

Журналисты говорили, что акционеры (газета принадлежит Алишеру Усманову) добились их увольнения из-за недовольства Матвиенко материалом. В руководстве ИД «Коммерсант» заявили, что заподозрили журналистов в написании заказной статьи. Представитель Усманова заявил о непричастности бизнесмена к случившемуся.

Фото: shutterstock.com