Майский номер ЖУРНАЛИСТА уже на сайте

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На первой странице майского номера ЖУРНАЛИСТА вы увидите репродукцию картины Питера Брейгеля «Вавилонская башня». Что вполне логично, учитывая, что главная тема номера — спецпроекты. Ведь эта самая башня стала первым спецпроектом в истории человечества. Проект сильно не понравился кому-то наверху, и его авторы были рассеяны по разным редакциям, где и сидели, проглотив языки.

Миф? Не думаем.

• Кстати, основные мифы и стереотипы, касающиеся спецпроектов, подробно анализируются в журнале.

• А еще там приводятся примеры дерзких и успешных проектов, реализованных нашими коллегами в России и за рубежом.

• «Плавно Амур свою почту несет» — это о том, как можно подготовить и осуществить большой проект для большого музея.

• Многие потрясающие воображение спецпроекты основаны на «больших данных». Но, с другой стороны, старые добрые календари позволяют газете достойно подготовиться к тому или иному знаменательному событию. 10 советов на этот счет — от шеф-редактора ежедневного выпуска «Комсомольской правды» Евгения Сазонова в статье «Принцип датский». Там же вы узнаете, как легендарный Ярослав Голованов написал целую книгу лишь благодаря тому, что углядел в календаре день рождения Декарта.

Но есть в номере и вторая главная тема. Она была продиктована жизнью — это пандемия коронавируса.

• «Креативный карантин» — так называется рассказ о шести самых ярких проектах о пандемии, подготовленных редакциями разных стран.

• «Идем ко дну, состояние нормальное»: наши европейские коллеги рассказывают о том, как пресса чувствует себя в новой био- и социологической реальности.

• Листая номер, вы узнаете, что для жителей закрытого города Новоуральска, где выходит газета «Нейва», самоизоляция давно является повседневной реальностью.

• Чем заняться фотолюбителю, замкнутому в четырех стенах? Практикум профессионалов.

• В Клубе продвинутого журналиста прибиваем к щиту материал с сайта «Царьград ТВ».

• Сергей Мешавкин в маске и перчатках, вооружившись дефицитной пипеткой, проверяет, как прошли тест на вирус российские и зарубежные СМИ.

• Заседание Школы фельетона посвящено памяти Александра Кабакова. Узнайте, как появлялся на свет знаменитый «Невозвращенец».

• Последнее по списку, но не по значению: все победители всероссийского конкурса «Женщина в современном мире».