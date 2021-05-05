Майский номер ЖУРНАЛИСТА уже на сайте

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Главная тема номера — журналист сегодня.

Быть журналистом еще 15 лет назад было просто. Вот пришло сообщение в редакцию о том, что в жилом доме пошла такая трещина, что все мерзнут круглый год. Поговорил с жильцами, написал обращение в профильный комитет, расспросил экспертов по трещинам, проконсультировался с юристами, сделал красивое фото трещины или нарисовал ее силами штатного художника — вуаля, заметка готова, комитет схватился за голову, жильцы потирают руки, суд заводит свое производство, читатели одобрительно охают. Смотришь утром на текст в газете, радуешься, обсуждаешь на планерке, вечером забываешь про него и ищешь новую трещину.

Сегодня все не так. Проснулся — в социальных сетях шум и гам, обсуждают какую-то трещину. Вот уже высказался городской активист, подъехали диванные юристы, народные корреспонденты сняли трещину с дронов на видео, комитет молчит до вечера, пока пресс-секретари согласовывают ответ по кабинетам, хотя кто-то уже проговорился в Twitter, журналисты соседнего города запостили в ленту Facebook новость о том, что у товарищей беда. А ты все проспал и ищешь, как бы встроиться в этот поток — то ли спецпроект о трещинах сделать, желательно с VR и спецэффектами, то ли 12-часовой стрим с места события, то ли ивент, прости господи, то есть сошиал-кампейн по заделыванию трещины всем миром с хештегом #трещиннет.

Трещит по швам наше привычное понимание профессии. Наполняется новыми смыслами, расползается в стороны, напитывается свежими идеями, гнется под воздействием цифровых платформ и их бесчисленных авторов. Но не ломается и не исчезает. В этом номере мы рассуждаем с коллегами, по каким признакам, кроме цветных жилетов, сегодня можно распознать журналиста, чем он живет и дышит, о какой журналистике будущего мечтает и собирается ли делать ее снова великой.