Майский номер ЖУРНАЛИСТА уже на сайте

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О бедном пиаре замолвите слово

Друзья, как известно, познаются в беде. Скажи мне, кто твой друг — и я скажу, в чем твоя беда. Ну, или наоборот.

В наше в целом непростое время журналисты испытывают, мягко говоря, некоторые сложности в своей повседневной работе. Оказывается, пиарщики тоже несчастливы по-своему. Из чего можно заключить, что пиарщик журналисту — волк, товарищ и брат.

В общем, вы уже поняли, что главная тема только что увидевшего свет майского номера нашего журнала посвящена пиару.

• PR застыл на распутье. Направо пойдешь — в «политоту» скатишься и бренд потеряешь. Налево пойдешь — клиентов упустишь. Куда ведет третья тропинка и есть ли она вообще — неизвестно. PR-специалисты рассказали ЖУРНАЛИСТУ, что происходит в их отрасли, и пофантазировали, к чему же все-таки придут коммуникации в ближайшем будущем. Их мнения выслушала Екатерина Павлюченко («Третья тропинка»).

• Начинаем с чистого листа, выражает крепнущее в среде пиарщиков убеждение Яна Харина («PR в 2020: полное обнуление»).

• О своей жизни в журналистике и пиаре Надежде Ажгихиной рассказал Александр Чумиков — доктор политических наук, генеральный директор агентства «Международный пресс-клуб» и покоритель гималайских вершин. «Те бренды, которые не станут медиа, умрут. А те медиа, которые не станут брендами, умрут еще раньше», — оптимистично предрекает он.

• Виктория Зотикова объясняет, как пиар-политика Красного Креста связана с богатой и насыщенной драматическими событиями историей этой международной организации.

• А еще вы узнаете, почему брендам необходим информационный технолог — и что это, собственно, за птица.

Поддав пиару, переходим к другим рубрикам журнала.

• Слоган известного журнала «Нож» звучит так: «Ежедневное чтение умного человека. Интеллектуальный журнал о культуре и обществе». Но кто такой «умный человек»? Показания по этому вопросу дает главный редактор издания Таня Коэн.

• Никакого здоровья не хватит! К такому выводу приходит Екатерина Безручко, узнав, что должен знать и уметь медицинский журналист.

• Доцент НИУ ВШЭ Михаил Зеленцов рассказывает о том, как студенты Высшей школы экономики сделали Телеграм-канал, вдохновившись лозунгом «Make business journalism great again!».

• А руководитель департамента информационной политики Краснодарского края Галина Жукова — соответственно, о том, чем сегодня живут СМИ на юге России.

• Региональную прессу представляют «Новости Югры».

• «Без воды»: трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина открыла новый YouTube-канал. Ныряйте, господа. Воду дадут позже.

• В гостях у ЖУРНАЛИСТА — один из лучших российских фотографов-портретистов Виктор Горячев («Портрет души в минималистичном интерьере»). А другой фотограф, Александр Сивов, вспоминает, как работал с В.В. Жириновским.

• 16 июня исполнилось бы 90 лет одному из самых удивительных советских журналистов Александру Каверзневу. О своем друге рассказывает ветеран отечественного телевидения и радиовещания, лауреат Государственной премии СССР Евгений Широков.

• Еще один фотограф (см. выше, Бог троицу любит), Юрий Феклистов, признается в любви к Асисяю — клоуну Славе Полунину.

• А школа фельетона дает последний звонок и предлагает выпить. Но только после того, как прочитаете свежий номер ЖУРНАЛИСТА.