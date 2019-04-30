Майский номер ЖУРНАЛИСТА уже на сайте

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Главная тема майского номера — радио. Почему радио — это навсегда? Есть ли тонкая красная нить между подкастами и радиопередачами? Кто и зачем выходит в эфир? Чему и у кого нужно учиться, чтобы стать классным радиожурналистом? Мы решили слегка приподнять завесу тайны, окутавшую эту удивительную профессию — радийщик.

Говорит и показывает «Эхо Москвы». Сергей Бунтман, первый заместитель главного редактора и один из отцов-основателей «Эха», — о том, как и почему меняется радиостанция. И о фейках. И о ненормативной лексике в эфире. И о Лесе Рябцевой.

Побочный сын эфира. Каковы перспективы у подкастинга в России? Ответы в цифрах, статистических выкладках, графиках. Масса неожиданных выводов!

Радио вещает — слушатель спит. О чем сегодня по ночам говорят московские информационные радиостанции? Исследование с претензией на расследование.

Драйв от эфира и добрые гаишники. О том, почему передачи о театре слушают даже те, кто никогда не видел ни одного «живого» спектакля, рассуждает театральный критик, ректор ГИТИСа, участник многих телепрограмм о культуре и ведущий рубрики «Культ / Туризм» на телеканале «Мир» Григорий Заславский. Начистоту и по существу.

Соло для часов без кукушки. У радио «Моховая, 9» все как у настоящей радиостанции. И тогда профессионалы позавидуют студентам.

Фото и видео для радио. О становлении мультимедиа-корреспондентов рассуждает известный фотожурналист Сергей Шахиджанян. Бонус: фоторепортаж мастера.

Журналист, будь человеком! Иван Сурвилло поговорил с Никитой Могутиным, сооснователем новостного издания Baza, о планах по монетизации, расходах на проект, критике, стыде, хайпе на смерти Юлии Началовой и главном принципе журналистики. Двое из списка самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в одном материале!

Мурзилка вышел в YouTube. Как живется доброму и светлому «Мурзилке» в жестокий темный век рыночных цен и высоких технологий, рассказывает главный редактор главного детского журнала страны Татьяна Андросенко. Коротко: проблемы серьезные, настрой оптимистический.

Ave, цензор. Что делать, если доступ к вашему сайту оказался закрыт? Важнейшие рекомендации Центра защиты прав СМИ. Выделить, вырезать, выучить.

Кроме этого — мониторинг беззакония от Фонда защиты гласности, советы по газетному дизайну от Сергея Мешавкина, азы фельетона от Леонида Флорентьева, суровый (но справедливый) разбор текста продвинутого журналиста от Инны Тимченко и многое другое!