Людмила Цупко: «Региональному медиа очень важно прислушиваться к тому, что говорит аудитория»

Люда Цупко сразу после выпуска с журфака СПбГУ поехала работать в газету «Маяк» в Сосновом бору, занялась развитием соцсетей и совсем об этом не жалеет. ЖУРНАЛИСТ поговорил с Людой о том, почему быть корреспондентом регионального медиа интересно, а также о том, как поддерживать контакт с аудиторией местной газеты в соцсетях.
— Расскажи о себе. Где училась, почему решила уехать работать в издании в Сосновом бору?
— В 2018 году я окончила журфак СПбГУ. Впервые в Сосновом Бору я оказалась году в 2015-м — мой старший брат учился в местном институте, я иногда приезжала в гости. Город мне еще тогда понравился: сказочная природа, тихие, немного запущенные улицы, очень много зелени, озера, залив — как в санатории. На третьем курсе я по совету преподавательницы пошла на практику в городскую газету «Маяк». Меня замечательно приняли, давали много заданий, в том числе отправляли на ЛАЭС — это был очень крутой опыт! В конце практики я даже получила небольшую зарплату, хотя это было совсем не обязательно. После практики мне предложили работу в «Маяке» и, неожиданно для меня, в Центре информации ЛАЭС. Но я выбрала «Маяк», и с самого выпуска по сей день работаю здесь.
— Работала ли ты в каких-то СМИ в Петербурге? Если да, то какую заметила разницу в работе самих изданий и корреспондентов, зарплатах?
— У меня нет валидного опыта работы в СМИ Петербурга, я знаю о ситуации в них только с рассказов коллег и однокурсников. Мне известно точно, что разница в зарплатах значительная — в 2 раза как минимум, но обычно больше. Я зарабатываю, конечно, намного меньше своих однокурсников, которые работают в Петербурге и Москве, но и трачу я меньше, так как живу в небольшом городе. Если говорить о самой работе, конечно, в небольшом городе темп жизни и плотность событий намного меньше, чем в столице или даже городе-миллионнике.
— Какие у тебя впечатления от работы в региональном медиа? Какие есть трудности, а что, наоборот, нравится?
— Честно говоря, мне кажется, что я уже никогда не буду работать в крупных медиа. Мне нравится, что жизнь в Сосновом Бору течет медленнее, чем в том же Питере, и что круг людей, которые становятся источниками инфоповодов, не очень большой — всегда знаешь, к кому можно обратиться за комментарием. Тут буквально все друг друга знают, и мне почему-то очень это нравится. Плюс у нас прекрасный коллектив — что называется, семейный. Меня очень тепло приняли коллеги, они до сих пор очень мне помогают во многом — начиная от поиска контактов с нужным человеком, заканчивая профессиональными и житейскими советами. А наш главный редактор, Елена Кострова, настоящий наставник, ее советы бесценны. Она тоже окончила журфак СПбГУ, кстати.
Единственное, что мне не нравится в работе здесь, — это рутина. Есть темы, которые мы освещаем каждую неделю, и в какой-то момент начинаешь понимать, что тебя засосало в эти рутинные дела и на все остальное нет ни сил, ни энергии. Мы стараемся с этим бороться.
— А насколько разнообразны инфоповоды в региональном медиа? И интересно ли их освещать?
— Сосновый Бор — очень живой город. Спустя полтора-два года работы здесь меня вдруг накрыл кризис — мне казалось, что упускаю возможности крупного города и что мне надо все бросать и ехать работать в Питер. Но я задалась вопросом: а действительно ли это так? И поняла, что я недооцениваю потенциал Соснового Бора. Здесь много творческих людей и объединений, развит спорт, очень открытая в информационном плане муниципальная администрация, немногочисленные, но отзывчивые предприниматели. Город активно благоустраивается, и от той легкой запущенности, которую я увидела здесь пять лет назад, уже почти ничего не осталось. Так что да, работы для журналиста тут много.
Мне кажется, интересности работе добавляет то, что ты постоянно занимаешься разными темами: сегодня у тебя выезд с отделом ЖКХ, завтра — интервью с футбольным тренером, послезавтра фоткаешь КВН, в выходные идешь на музыкальный фестиваль и так далее. И зачастую есть возможность творчески подойти к материалу, даже если это какая-нибудь коммунальная нудятина — такое только поощряется.
— А как можно творчески подойти к освещению коммунальной нудятины?
— Например, если какой-нибудь чиновник дает какую-то практическую инфу по ЖКХ — а это случается очень часто — в некоторых случаях мы не выкатываем здоровенный нечитабельный текст, а оформляем его в более удобный формат. Лучше всего подходят карточки или «вопрос-ответ». Не так захватывающе, как может показаться, но это работает: потенциально неинтересный текст становится полезной памяткой, которую легко читать. Например, в прошлом году у нас в городе была большая проблема с мусором, началась мусорная реформа, и люди не понимали, что вообще поменялось. Мы оформили по информации нашей администрации вот такую памятку, и куча людей ей поделилась.
— Посоветуешь ли выпускникам журфаков ехать работать в регионы? Почему? К чему нужно быть готовым, когда едешь работать в региональные медиа?
— Да, советую. Это отличная репортерская школа. В маленьком издании в небольшом городе или даже в сельской местности ты учишься находить необычное и интересное в обыденности, начинаешь ценить жизнь во всех ее проявлениях. Неправда, что в маленьких городах ничего не происходит — происходит, просто не так, как в мегаполисе.
Нужно быть готовым к тому, что найти хорошую зарплату в региональных изданиях может быть очень трудно. Еще в региональных изданиях нужно уметь все — писать не только журналистские тексты, но и посты в соцсети, фотографировать, снимать видео, шарить в рекламе, разговаривать с разными людьми, быть доброжелательным, чтобы ни с кем не ссориться, и напористым, чтобы получать то, что тебе нужно. Вообще в региональной прессе очень важно ни с кем не ссориться — сообщество маленькое, и иногда один человек может быть единственным источником той или иной информации.
— Есть ли нехватка журналистов в региональных изданиях?
— Конечно есть. Поэтому и нужно уметь все — иначе за тебя это никто не сделает.
— Ты занимаешься развитием социальных сетей в газете «Маяк». А в каком состоянии они были до твоего прихода?
Мы все в равной степени ими занимаемся. Наш главный редактор много сил тратит на наше обучение, поэтому мы все работаем над тем, чтобы наши ресурсы были более качественными. Когда я только пришла в «Маяк», в группу ВК выкладывали просто ссылки на материалы с короткими подводками. Конечно, сейчас мы изменили подход: материалы идут в ВК полностью, структурируются, мы делаем к ним хорошие иллюстрации, используем пользовательский контент.
— На какие социальные сети делает упор «Маяк» и почему?
— Наша база — группа ВК, так как-то исторически сложилось. У нас там довольно неплохой актив, люди делятся нашими публикациями, нас репостят городские паблики.
— В группе «Маяка» «ВКонтакте» почти 14 тысяч подписчиков. Как удается привлекать аудиторию и какие форматы наиболее популярны среди читателей? Есть ли конкуренция с местными пабликами?
— Вообще, аудитория у нас набиралась сама, так происходит до сих пор. Пожалуй, самые популярные форматы — красивые фоточки города, опросы на актуальные темы, «человеческие» материалы о людях нашего города. Нравятся нашим подписчиками и новости о победах и достижениях — все-таки позитивные новости тоже очень важны.
Конкуренция есть, но не очень острая. У нас есть крупные городские паблики на 60 тыс. человек каждый, но это, скорее, флудилки, и они очень редко создают свой качественный контент, так как там нет журналистов. Есть паблики на 20 тыс. человек, у них есть своя аудитория, которая мало пересекается с нашей.
— Создает ли редакция контент отдельно для соцсетей? Если да, то какой?
— Наша главная площадка — это сайт, и группа ВК во многом его повторяет. Но в соцсетях мы иногда используем типичные СММ-ные форматы — например, переверстываем полезные материалы в карточки. Все большие фоторепортажи делаются как раз для того, чтобы люди поделились ими в соцсетях — ни на сайт, ни в газету нет смысла впихивать много картинок. Сейчас вот пробуем снимать видеоинтервью — я вдохновилась прекрасными видеороликами Tut.by и попросила знакомого, который увлекается видеосъемкой, помочь мне сделать что-то похожее. Посмотрим, что из этого выйдет.
— Почему почти не развиваете Инстаграм? Планируете ли его возродить? Какие еще соцсети думаете развивать?
— У нас нет человека, который бы со страстью и интересом занимался инстаграмом. Даже мне это не очень интересно, хотя у меня есть навыки для его более-менее грамотного ведения. Вполне вероятно, однажды мы снова туда вернемся. Пока мы занимаемся только ВК — на него у нас точно хватает ресурсов.
— Как, по твоему мнению, региональному медиа наладить контакт с аудиторией? Можно ли сформировать местное сообщество вокруг издания? Получается ли это сделать у «Маяка»?
— Мне кажется, региональному медиа очень важно прислушиваться к тому, что говорит аудитория. Она не такая большая, чтобы отследить фидбэк было сложно, у нас ведь не бывает сотен тысяч комментариев каждый день. Нужно следить, на что откликаются люди, что их злит и раздражает, что вызывает позитивный отклик.
Сообщество сформировать можно и нужно. У нас есть постоянные читатели, которые реагируют на наши публикации, задают вопросы и просят информационной помощи. Мы стараемся по мере сил поддерживать связь с ними.
— Есть ли еще издания в Сосновом бору? Если да, то как выдерживаете конкуренцию?
— Да, в городе есть два телеканала, еще одна газета и достаточно сильный пресс-центр администрации. Мне кажется, наше преимущество перед ними в том, что у нас достаточно большой тираж — 25 тысяч экземпляров на город в 68 тысяч человек. Мы приходим в каждый почтовый ящик, наши газеты лежат в больницах, приемных — в общем, много где. С конкурентами мы стараемся поддерживать дружеские отношения, иногда даже сотрудничаем, но держимся друг от друга обособленно. У всех есть своя аудитория, свои сильные стороны, мы не бьемся за читателя или зрителя. Но друг за другом, конечно, следим.