Людмила Цупко: «Региональному медиа очень важно прислушиваться к тому, что говорит аудитория»

Люда Цупко сразу после выпуска с журфака СПбГУ поехала работать в газету «Маяк» в Сосновом бору, занялась развитием соцсетей и совсем об этом не жалеет. ЖУРНАЛИСТ поговорил с Людой о том, почему быть корреспондентом регионального медиа интересно, а также о том, как поддерживать контакт с аудиторией местной газеты в соцсетях.

— Расскажи о себе. Где училась, почему решила уехать работать в издании в Сосновом бору?

— В 2018 году я окончила журфак СПбГУ. Впервые в Сосновом Бору я оказалась году в 2015-м — мой старший брат учился в местном институте, я иногда приезжала в гости. Город мне еще тогда понравился: сказочная природа, тихие, немного запущенные улицы, очень много зелени, озера, залив — как в санатории. На третьем курсе я по совету преподавательницы пошла на практику в городскую газету «Маяк». Меня замечательно приняли, давали много заданий, в том числе отправляли на ЛАЭС — это был очень крутой опыт! В конце практики я даже получила небольшую зарплату, хотя это было совсем не обязательно. После практики мне предложили работу в «Маяке» и, неожиданно для меня, в Центре информации ЛАЭС. Но я выбрала «Маяк», и с самого выпуска по сей день работаю здесь.

— Работала ли ты в каких-то СМИ в Петербурге? Если да, то какую заметила разницу в работе самих изданий и корреспондентов, зарплатах?

— У меня нет валидного опыта работы в СМИ Петербурга, я знаю о ситуации в них только с рассказов коллег и однокурсников. Мне известно точно, что разница в зарплатах значительная — в 2 раза как минимум, но обычно больше. Я зарабатываю, конечно, намного меньше своих однокурсников, которые работают в Петербурге и Москве, но и трачу я меньше, так как живу в небольшом городе. Если говорить о самой работе, конечно, в небольшом городе темп жизни и плотность событий намного меньше, чем в столице или даже городе-миллионнике.

— Какие у тебя впечатления от работы в региональном медиа? Какие есть трудности, а что, наоборот, нравится?

— Честно говоря, мне кажется, что я уже никогда не буду работать в крупных медиа. Мне нравится, что жизнь в Сосновом Бору течет медленнее, чем в том же Питере, и что круг людей, которые становятся источниками инфоповодов, не очень большой — всегда знаешь, к кому можно обратиться за комментарием. Тут буквально все друг друга знают, и мне почему-то очень это нравится. Плюс у нас прекрасный коллектив — что называется, семейный. Меня очень тепло приняли коллеги, они до сих пор очень мне помогают во многом — начиная от поиска контактов с нужным человеком, заканчивая профессиональными и житейскими советами. А наш главный редактор, Елена Кострова, настоящий наставник, ее советы бесценны. Она тоже окончила журфак СПбГУ, кстати.

Единственное, что мне не нравится в работе здесь, — это рутина. Есть темы, которые мы освещаем каждую неделю, и в какой-то момент начинаешь понимать, что тебя засосало в эти рутинные дела и на все остальное нет ни сил, ни энергии. Мы стараемся с этим бороться.

— А насколько разнообразны инфоповоды в региональном медиа? И интересно ли их освещать?

— Сосновый Бор — очень живой город. Спустя полтора-два года работы здесь меня вдруг накрыл кризис — мне казалось, что упускаю возможности крупного города и что мне надо все бросать и ехать работать в Питер. Но я задалась вопросом: а действительно ли это так? И поняла, что я недооцениваю потенциал Соснового Бора. Здесь много творческих людей и объединений, развит спорт, очень открытая в информационном плане муниципальная администрация, немногочисленные, но отзывчивые предприниматели. Город активно благоустраивается, и от той легкой запущенности, которую я увидела здесь пять лет назад, уже почти ничего не осталось. Так что да, работы для журналиста тут много.