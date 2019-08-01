Радио «Маяк» отмечает 55 лет в эфире

Радиостанция «Маяк» отмечает 55-летие — 1 августа 1964 года она вышла в эфир, став первым круглосуточным информационно-развлекательным радио в СССР.

Радиостанция «Маяк» появилась благодаря специальному решению Советского правительства в противовес «западным» станциям. Легендарные позывные станции «Подмосковные вечера» за 55 лет прозвучали в эфире более 1 млн раз и были внесены в Книгу рекордов Гиннесса.

Визитной карточкой станции считают проекты «Сергей Стиллавин и его друзья», «Физики и лирики» — споры «физика» Александра Пушного и «лирика» Маргариты Митрофановой на злободневные вопросы, «Хочу все знать» — оригинальный образовательный проект для детей, где эксперты Алексей Веселкин и Денис Николаев рассказывают легко и просто о сложном, о том, «чему не учат в школе», «Иновещание» — музыкальная программа Василия Стрельникова, который в эфире радиостанции «Маяк» встречает выходные вместе со слушателями.

Поздравляем коллектив радиостанции с праздником и желаем творческих успехов!