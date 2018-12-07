Роскомнадзор заблокировал новый сайт Ходорковского «МБХ Медиа»

Сайт «МБХ Медиа» по адресу mbk.news заблокирован на территории России по решению Роскомнадзора.

Основанием для блокировки стало то же решение прокуратуры, по которому в феврале был заблокирован сайт mbk.media, а в октябре — mbk.sobchakprotivvseh.ru.

Сергей Бадамшин, адвокат:

Повторно блокируются так называемые «зеркала», а сайт mbk.news не является зеркалом mbk.media, в чем может убедиться любой, имеющий глаза. Роскомнадзор даже не удосужился это проверить.

Сайт «МБХ Медиа» на домене mbk.media, созданный после блокировки сайта «Открытой России» в декабре 2017 года, был заблокирован Роскомнадзором по решению Генпрокуратуры спустя три месяца после начала работы. Позже Таганский суд Москвы отказался удовлетворить иск бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского о признании блокировки незаконной.