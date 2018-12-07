Роскомнадзор заблокировал новый сайт Ходорковского «МБХ Медиа»

Теги: 
Роскомнадзор
МБХ медиа
Михаил Ходорковский
Дек 7, 2018

Сайт «МБХ Медиа» по адресу mbk.news заблокирован на территории России по решению Роскомнадзора.

Основанием для блокировки стало то же решение прокуратуры, по которому в феврале был заблокирован сайт mbk.media, а в октябре — mbk.sobchakprotivvseh.ru.

Сергей Бадамшин, адвокат:

Повторно блокируются так называемые «зеркала», а сайт mbk.news не является зеркалом mbk.media, в чем может убедиться любой, имеющий глаза. Роскомнадзор даже не удосужился это проверить.

Сайт «МБХ Медиа» на домене mbk.media, созданный после блокировки сайта «Открытой России» в декабре 2017 года, был заблокирован Роскомнадзором по решению Генпрокуратуры спустя три месяца после начала работы. Позже Таганский суд Москвы отказался удовлетворить иск бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского о признании блокировки незаконной.

Источник: Meduza
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