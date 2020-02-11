Что имел в виду экс-губернатор Чувашии, призывая «мочить журналистов»

Стоило теперь уже бывшему чувашскому губернатору Михаилу Игнатьеву неосторожно употребить на публике словечко из «блатной» лексики, как эта новость облетела всю страну. Не где-нибудь, а на мероприятии в честь Дня российской печати глава республики призвал «мочить» журналистов, которые критикуют власть.

В частности, он сказал: «Отдельные, которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются. И начинают писать, не знаю, о чем и о ком. Лишь бы, значит, заработать на разных схемах. Поэтому нужно четко обозначить — надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают. Об этом нужно говорить. Я здесь никого не хочу воспитывать, просто когда искаженная информация, она, в конечном счете, отражается на тех, кто ее подает». Такую цитату приводит источник — издание «Правда ПФО». Я лишь немного подкорректировала пунктуацию.

Народному возмущению не было предела. Скандал не заставил себя ждать, и уже 29 января Игнатьев лишился поста. Впрочем, не только за двусмысленные высказывания, хотя всякий насильственный подтекст в собственном выступлении чиновник категорически отрицал. Мол, не так поняли.

Однако, как бы крамольно это ни прозвучало, бывший чувашский губернатор был в чем-то прав. Может быть, мы и правда не так поняли?

За какие-нибудь тридцать лет феня так прочно вошла в наш обиход, что почти срослась с самосознанием современного россиянина. Теперь уже никого не шокируют «забитая стрелка», «косячить», «кент», «мерин» и даже (!) «чмо». Хотя и коробят, но не до ступора.

Слово «мочить» понемногу прижилось после подзабытого ныне, но в начале 2000-х наделавшего много шума выражения самого президента — знаменитого «мочить в сортире». Ну, раз уж сам президент себе позволил…

При этом русскоязычный человек интуитивно распознает в выражении «мочить кого-либо» явственный жаргонный привкус — в противоположность безобидному «мочить что-либо». «Мочить что-то» — значит просто «делать мокрым». «Мочить кого-то» — «избивать или даже убивать». Полагаю, здесь сыграл ключевую роль метонимический перенос образа, когда подвергнутый насилию человек буквально вымокал в крови.

Значения «избивать» и «убивать» отражены для слова «мочить» почти во всех современных словарях, от толковых до специализированных (по сленгу и арго).

Казалось бы, все ясно: экс-губернатор призвал применять к оппозиционным журналистам насилие. Авторитетные словарные источники подтверждают. Однако есть загвоздка.

Во-первых, у слова «мочить» есть и другие сленговые значения. Например, «играть музыку на драйве», «оставить недокуренную сигарету другому докурить». Эти значения отмечает Т.Г. Никитина в словаре молодежного сленга. В данном контексте они не работают, поэтому нам сейчас не интересны.

Но В.В. Химик в упомянутом выше словаре приводит в качестве третьего значения для «мочить» такое: «Преследовать, унижать, позорить. Она отказывает мне в праве судить… а я ей не даю этого делать. Я ее мочу. Мои убеждения выросли из другого сора… Ей, видите ли, западло принимать у меня из рук заработанные деньги. Г. Щербакова. Уткоместь… <…>. → ЗАМОЧИТЬ (≈ОПУСКАТЬ)» (с. 334).

Да и в знаменитом словаре под редакцией Г.Н. Скляревской второе значение у «мочить» тоже сходное: «2. Перен. Распространять порочащую кого-либо информацию, формировать отрицательное общественное мнение о ком-либо. В период выборов появляются десятки газет, предназначение которых одно — «мочить» конкурентов. Сделав дело, эти издания исчезают, и никто о них не вспоминает до следующих выборов. ИК, 2000, №3. <…>» (с. 613).

Возьмем на заметку. Какой вывод из этого следует, расскажу ниже.

Когда лингвист-эксперт анализирует значение некоего спорного выражения, он обязан выяснить его точное значение. Для этого набираются не только словарные толкования из максимально доступного количества релевантных источников, но и контексты реального словоупотребления. Бывает, что слова еще нет в словарях, а мы его уже употребляем в ежедневных беседах, оно звучит с экранов и мелькает на страницах СМИ. Или у старого слова внезапно появилось новое значение, которое словари еще не успели зафиксировать, но оно вовсю работает. Или старое, подзабытое значение привычной лексемы вдруг ожило и вернулось в обиход под давлением обстоятельств, но употребляется с несколько иными оттенками смысла.

Чтобы набрать разговорные, «живые», современные отрывки для анализа, лингвист обращается к корпусам текстов. На сегодняшний день лучший из общедоступных — Национальный корпус русского языка, аккумулирующий много лет собиравшуюся базу публицистических и художественных текстов, а также сообщений с различных форумов.

Львиную долю результатов по запросу «мочить» в Нацкорпусе составляют фразы с криминальным, насильственным оттенком значения. Есть несколько примеров с безобидными «лиса мочит лапы», «мочить полотенце», «мочить ботинки в луже» и так далее. Однако в выборках из прессы начала 2000-х присутствуют контексты с подзабытым сегодня значением глагола «мочить» из сферы политтехнологий: «уничтожать конкурентов как оппозиционную силу (как правило, политическую) с помощью методов информационной войны, в основном через обнародование компрометирующих материалов». Эту семантику я сама вычленила на основе встреченных контекстов.

Вот самые показательные примеры:

«Административный ресурс» ― это лгунишка Караулов, которому администрация «заказывает» за отличные бабки мочить коммунистов ― главного противника власти на выборах. Тот, высунув язык, начинает искать на Кубе гостиницу Зюганова, нимало не заботясь тем, что на Кубе запрещена частная собственность» (Александр Проханов. Административный ресурс ― приют негодяев // «Советская Россия», 15.06.2003);

«А ведь еще 2-3 года назад почти каждая региональная кампания превращалась в помоечный вал, и голосование «против всех» достигало 40%. Как, например, на выборах парламента Свердловской области, где три криминальные группировки пытались мочить друг друга «по понятиям». Избиратель поумнел и сегодня на «полив» реагирует скептически. Компромат больше вредит самому автору, чем жертве» (Виталий Цепляев. В предвкушении схватки // «Аргументы и факты», 2003);

«Еще более категорично высказался председатель Креативного совета СПС Леонид Гозман: ― Времена, когда можно было построить большой сортир и мочить в нем конкурентов, прошли. Сегодня в ответ на самый жесткий компромат никто даже не пошевелится. Такой поворот политтехнологической мысли на 180 градусов можно было бы только приветствовать, если бы не одно «но» (Георгий Ильичев. Мы верим только железу // «Известия», 24.06.2003);