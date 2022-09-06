«Когда кино смотреть можно, а читать о нем уже не очень-то хочется»

О чем пишут российские издания о кинематографе после ухода зарубежных киностудий
Нишевые медиа о кино, как и многие СМИ, сталкивались со сложностями отрасли. Это и низкие доходы: так, журналу «Искусство кино» пришлось в конце 2021 года запустить краудфандинг для продолжения деятельности редакции; и узкая аудитория. Однако это не мешало появляться новым изданиям, блогам, каналам о сфере кинематографа.
Российские кинокритики писали репортажи с международных фестивалей, брали интервью у звезд мирового масштаба, рассказывали о картинах, которые выходили в Европе и США. Более того, иностранные картины, выходящие и в оффлайн-кинотеатрах, и на стримингах, пользовались большим спросом у российского зрителя. Как следует из данных Фонда кино за 2021 год, доля зарубежных фильмов в кассовых сборах составила около 70%.
Однако в марте этого года крупные иностранные киностудии, в том числе Walt Disney Company, Sony, Warner Bros., Paramount, начали отзывать свои фильмы из России и, в конце концов, объявили об уходе с рынка. Позже стриминговая платформа Netflix, также производящая свой оригинальный контент, заявила о приостановке работы в РФ.
На фоне этих событий медиа, пишущие о кинематографе, оказались в затруднительном положении. Рассказывать ли о премьерах тех картин, которые в России официально не выйдут? Как освещать международные фестивали, аккредитацию на которые теперь стало получить еще сложнее? О чем вообще писать, чтобы не потерять интерес читателей?
ЖУРНАЛИСТ проанализировал контент разных изданий о кино и расспросил их редакторов и корреспондентов о сложностях работы в 2022 году.
Журнал «Сеанс», история которого начинается в 1989 году, с февраля 2022 успел выпустить два номера: посвященный столетию Пьера Паоло Пазолини, с кроваво-красной обложкой; и выпуск, в котором авторы рассказывали о старых классических фильмах, оказавшихся, по их мнению, актуальными. Издание при этом не только сконцентрировалось на ретроспективах, но и продолжило освещать зарубежные премьеры. По словам главного редактора журнала Василия Степанова, «Сеанс» выборочно подходит к новинкам проката. Если известно, что картина официально выйдет в РФ, то рецензия на нее появится только после премьеры.
Василий Степанов, главный редактор журнала «Сеанс»
«Если легального прокатчика нет, а фильм или сериал все равно представляют для редакции интерес, то мы, конечно, тоже напишем, просто не ориентируясь на какие-то конкретные даты. Но стараемся не поощрять пиратство. Например, с легким сердцем пропустили новый «Топ Ган», нового «Тора» и «Доктора Стрэнджа», — отмечает Степанов. Изменения коснулись и премьер на стримингах: журнал перестал писать о релизах многих зарубежных платформ, которые стали недоступны российскому зрителю. Роль «Сеанса» в нынешнее время его главный редактор видит в том, чтобы служить неким компасом.
«Мне кажется, задача журнала не в том, чтобы хвататься за инфоповоды, а в том, чтобы создавать поле разговора о кино и контексты, о которых зритель обычно не задумывается. Дело не в инфоповодах, а в том, что вместо инфоповодов мы имеем теперь в кинозалах мутный поток непонятно чего, смешались повторные релизы, фестивальное кино, второсортные перезапуски и что-то непотребное. Наша задача выловить в этом среднем потоке важные события, которые часто остаются незамеченными», — подчеркивает Степанов. Он также размышляет о том, что изданиям важно подстроиться не только к обновленному облику проката, но и к обновленному зрителю, который в кино стал еще чаще, чем раньше, видеть вариант побега из труднопереносимой действительности.
Онлайн-издание о кинематографе Cinemagraphie имеет сообщество ВКонтакте и канал в Telegram, в которых рассказывает о новых фильмах, делает подборки, разбирает режиссерские стили и направления, публикует интересные факты о мире кино. По словам главного редактора Анны Гриценко, ее медиа стало больше внимания уделять премьерам на стримингах, поскольку до кинотеатров не доходит почти ничего. При этом отказываться от освещения иностранных премьер издание не стало.
Анна Гриценко, главный редактор онлайн-издания Cinemagraphie
«По-прежнему говорим об интересных премьерах, даже о тех, которые не вышли и, возможно, не выйдут в России. Ведь нас читают люди не только из РФ, многие уехали за границу и имеют возможность смотреть новые фильмы легально в кинотеатрах и стримингах».
Недостатка в инфоповодах для редакции нет: они рассказывают о международных фестивалях через подборку отзывов иностранных критиков, обращают внимание на исследования и тематические выпуски на YouTube и в Telegram. Поэтому переключаться только на российский кинематограф Cinemagraphie не планируют: «Полное «импортозамещение» не рассматриваем, лучше будем обращаться к классике кинематографа и исследовать это поле. Например, в конце сентября на Netflix выйдет фильм о Мэрилин Монро, поэтому в этом месяце посвятим ей много материалов, чтобы читателям было интереснее смотреть фильм».
Независимый интернет-журнал «Кинотексты» продолжает писать про все важные и долгожданные премьеры. По словам одного из авторов издания, Наи Гусевой, бессмысленно игнорировать значимые картины, которые не выйдут в РФ.
Ная Гусева, автор издания «Кинотексты»
«Все мы прекрасно понимаем, что нелегально их будут сливать, просто это вслух не говорится. У нас всегда есть такая грустная приписка в конце, что фильм в России не выйдет или сериал не будет транслироваться», — рассказывает она.
При этом в журнале за последние полгода появилось больше контента именно про отечественный кинематограф. «Сейчас из-за того, что зарубежных премьер стало сильно меньше и иностранных проектов, на которые можно обращать внимание, тоже, на российские картины взгляд стал еще более пристальным. Начали больше уделять внимания тому, как это делалось, как создавалось, — отмечает Гусева. — Здесь играет роль не то, что чем-то нужно занимать свободное место. Я думаю, это сознательное решение сделать акцент на нашем кино и показать, что у нас тоже есть что смотреть». В целом «Кинотексты» не чувствуют каких-либо проблем с недостатком контента. По мнению автора журнала, инфоповод можно сделать из чего угодно. «Даже если событие происходит далеко и нам не доступно, оно же все равно происходит, это же все равно влияет на киноиндустрию так или иначе. Скоро Венецианский фестиваль начинается: конечно, его будут освещать, что еще с ним делать? Киноиндустрия жива и дальше жить будет».
Интернет-издание о кинофильмах «Кино-театр.ру» перестало писать о тех проектах, которые официально в России не выходят. При этом есть и исключения.
Жан Просянов, главный редактор интернет-издания «Кино-театр.ру»
«Есть зарубежные вещи, мимо которых нельзя пройти: продолжения «Игры престолов», «Очень странных дел», «Властелина колец». При этом какие-то новые проекты, которые не являются сиквелами или приквелами, редакция старается не трогать. «Если же сериал легально выходил первым, вторым, третьим сезоном, а четвертый и последующий официально уже нет, то мы и дальше можем писать о нем», — объясняет Жан Просянов.
Он рассказывает, что проблем с российским контентом нет, поскольку «в этом году появилось большое количество очень популярных российских сериалов, таких, как «Эпидемия», «Два холма», «Зверобой», «Жизнь по вызову». Люди их активно смотрят, поэтому пока отечественного контента хватает, и нам работы хватает». При этом сложности в 2022 году случились с освещением международных фестивалей, но это «в основном вопрос визовый, а не идеологический».
По мнению главного редактора «Кино-Театр.ру», писать про фестиваль можно только находясь на нем. Из-за сложностей с визами немногие российские авторы смогли доехать в европейские страны, хотя отдельные журналисты живут за границей и могут присутствовать в Берлине или Венеции. «У нас, к сожалению, в этом году с такими авторами не срослось, но мы все равно надеемся как-то держать руку на пульсе», — подытожил Просянов.
Одно из самых авторитетных изданий о кинематографе — журнал «Искусство кино» — с начала года выпустило четыре номера: об Александре Рогожкине и фильмах о Гражданской войне, о результатах «Оскара», Берлинале и «Артдокфеста». Два последних выпуска рассказывают об анимации в разных ее проявлениях: от японского аниме до «феномена Масяни». На сайте журнала появляются в основном материалы и исследования о классике кинематографа или повторно выходящих в прокат картинах. О новинках рецензии есть, но только если они доходят до российского зрителя.
Пока одни издания о кинематографе продолжают освещать все премьеры, вне зависимости от наличия легального проката в России, другие концентрируются на отечественных картинах, а третьи обращаются к нестареющей классике. Некоторые медиа о кино, однако, по разным причинам закрываются. Среди них, например, сайт «Кимкибабадук», рассказывавший о фильмах и сериалах через оптику феминизма.