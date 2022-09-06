«Когда кино смотреть можно, а читать о нем уже не очень-то хочется»

Нишевые медиа о кино, как и многие СМИ, сталкивались со сложностями отрасли. Это и низкие доходы: так, журналу «Искусство кино» пришлось в конце 2021 года запустить краудфандинг для продолжения деятельности редакции; и узкая аудитория. Однако это не мешало появляться новым изданиям, блогам, каналам о сфере кинематографа.

Российские кинокритики писали репортажи с международных фестивалей, брали интервью у звезд мирового масштаба, рассказывали о картинах, которые выходили в Европе и США. Более того, иностранные картины, выходящие и в оффлайн-кинотеатрах, и на стримингах, пользовались большим спросом у российского зрителя. Как следует из данных Фонда кино за 2021 год, доля зарубежных фильмов в кассовых сборах составила около 70%.

Однако в марте этого года крупные иностранные киностудии, в том числе Walt Disney Company, Sony, Warner Bros., Paramount, начали отзывать свои фильмы из России и, в конце концов, объявили об уходе с рынка. Позже стриминговая платформа Netflix, также производящая свой оригинальный контент, заявила о приостановке работы в РФ.

На фоне этих событий медиа, пишущие о кинематографе, оказались в затруднительном положении. Рассказывать ли о премьерах тех картин, которые в России официально не выйдут? Как освещать международные фестивали, аккредитацию на которые теперь стало получить еще сложнее? О чем вообще писать, чтобы не потерять интерес читателей?

ЖУРНАЛИСТ проанализировал контент разных изданий о кино и расспросил их редакторов и корреспондентов о сложностях работы в 2022 году.

Журнал «Сеанс», история которого начинается в 1989 году, с февраля 2022 успел выпустить два номера: посвященный столетию Пьера Паоло Пазолини, с кроваво-красной обложкой; и выпуск, в котором авторы рассказывали о старых классических фильмах, оказавшихся, по их мнению, актуальными. Издание при этом не только сконцентрировалось на ретроспективах, но и продолжило освещать зарубежные премьеры. По словам главного редактора журнала Василия Степанова, «Сеанс» выборочно подходит к новинкам проката. Если известно, что картина официально выйдет в РФ, то рецензия на нее появится только после премьеры.

Василий Степ анов, главный редактор журнала «Сеанс»

«Если легального прокатчика нет, а фильм или сериал все равно представляют для редакции интерес, то мы, конечно, тоже напишем, просто не ориентируясь на какие-то конкретные даты. Но стараемся не поощрять пиратство. Например, с легким сердцем пропустили новый «Топ Ган», нового «Тора» и «Доктора Стрэнджа», — отмечает Степанов. Изменения коснулись и премьер на стримингах: журнал перестал писать о релизах многих зарубежных платформ, которые стали недоступны российскому зрителю. Роль «Сеанса» в нынешнее время его главный редактор видит в том, чтобы служить неким компасом.

«Мне кажется, задача журнала не в том, чтобы хвататься за инфоповоды, а в том, чтобы создавать поле разговора о кино и контексты, о которых зритель обычно не задумывается. Дело не в инфоповодах, а в том, что вместо инфоповодов мы имеем теперь в кинозалах мутный поток непонятно чего, смешались повторные релизы, фестивальное кино, второсортные перезапуски и что-то непотребное. Наша задача выловить в этом среднем потоке важные события, которые часто остаются незамеченными», — подчеркивает Степанов. Он также размышляет о том, что изданиям важно подстроиться не только к обновленному облику проката, но и к обновленному зрителю, который в кино стал еще чаще, чем раньше, видеть вариант побега из труднопереносимой действительности.