СМИ: журналиста Джамаля Хашкаджи убили в здании посольства

Турция сообщила США, что у нее есть аудио- и видеозаписи, подтверждающие смерть 59-летнего оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Колумнист пропал 2 октября в Стамбуле.

Вы можете слышать его голос и голоса мужчин, говорящих по-арабски. Его пытали, мучали, а потом убили, — рассказал газете The Washington Post анонимный источник.

Печатное издание не сообщает, передали ли американской стороне копии этих записей или только продемонстрировали.

Турецкое издание «Сабах», а со ссылкой на него и CNN, сообщает: перед тем как войти в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, Джамаль включил на своих смарт-часах диктофон, записавший весь процесс допроса, пыток и убийства. Запись была отправлена в облачное хранилище, а также на телефон, который журналист оставил своей невесте. В какой-то момент, пишет пресса, убийцы заметили часы и попытались удалить записи.

По данным «Сабах», часть информации они все-таки стерли, разблокировав гаджет при помощи отпечатка пальца убитого, а CNN утверждает, что такой функции разблокировки у смарт-часов нет. В любом случае записи не публикуют, а Эр-Рияд по-прежнему утверждает, что к убийству непричастен.

Американские сенаторы уже подняли вопрос о введении санкций против Саудовской Аравии в рамках «акта Магнитского». Согласно этому документу, у президента США есть 120 дней на то, чтобы определиться, следует ли вводить против тех или иных иностранных чиновников санкции за предполагаемые нарушения прав человека.

Великобритания также заявила , что Саудовская Аравия столкнется с «серьезными последствиями», если предположения об убийстве Джамаля Хашкаджи подтвердятся, заявил агентству Франс Пресс глава МИД Великобритании Джереми Хант.

Саудовская Аравия пригрозила ответить серьезными мерами на возможные санкции США и Великобритании. Об этом говорится в заявлении высокопоставленного представителя королевства:

Королевство полностью отвергает какие-либо угрозы или попытки задеть его заявлениями о введении экономических санкций, использование политического давления или фальшивых обвинений, которые не поколеблют королевства, его ведущей позиции и места в арабском и исламском мире. Королевство подтверждает, что ответит более серьезными мерами в случае принятия каких-либо шагов против него.

Представитель Эль-Рияд добавил, что саудовская экономика играет весомую и жизненно важную роль в мире, и если она пострадает, то это окажет глобальное влияние.

Джамаль Хашкаджи покинул родину в 2017 году. Он жил в США, писал статьи и часто критиковал политику Эр-Рияда. В начале октября колумнист отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов. С тех пор о нем больше не слышали. Анкара считает, что журналиста убили. Власти Саудовской Аравии уже дали Турции разрешение на осмотр егенконсульства.