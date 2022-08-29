Полина Меньшова: «Популяризация лингвистики не нужна лингвистам. Она нужна тем, кто не видит в лингвистике смысла»

Главный редактор проекта о русском языке и лингвистике «Изборник» Полина Меньшова — о науке, не противопоказанной простым смертным, и журналистике про великий и могучий.

— Как появился «Изборник»?

— С начальной школы я писала олимпиады по русскому языку и была уверена, что хочу быть журналистом. Классе в девятом меня настолько впечатлила книжка «Занимательная стилистика» Розенталя и Голуб, что я даже хотела предложить колонку о языке районной газете. Слава богу, мне не хватило мозгов это сделать — или хватило мозгов не сделать. Я поняла, что мне не хватает ни экспертности, ни опыта. И продолжила писать олимпиады.

В десятом я стала готовиться к олимпиадам с репетитором — добровольно каждый день читала древнерусские тексты и перерешала столько задач, что приезжала на олимпиаду и четко понимала, из какой книжки что взяли (если, конечно, задания не придумывали специально для олимпиады). Вместе с тем филологические знания пригождались мне в совсем нефилологических ситуациях и иногда даже давали преимущество над теми, у кого их не было.

Когда-то тогда я и решила, что хочу быть популяризатором лингвистики и говорить о языке как журналист. Сначала мне казалось, что для этого надо «понабраться» опыта. Но в конце первого курса я поняла, что если не начну сейчас, то буду ждать подходящего момента бесконечно. И вот в самом начале пандемии у «Изборника» появилась команда. Она собралась из моих знакомых — подруги-дизайнера, одногруппниц, девочки, с которой я познакомилась на апелляции региональной олимпиады по русскому языку и на тот момент видела лишь единожды. Научным редактором стал мой репетитор. Потом команда расширялась за счет друзей и знакомых. Кому-то я писала лично, кто-то приходил по моим постам во «ВКонтакте». Люди набирались через беседы университетов, профессиональные чаты. От многих, с кем мы были знакомы, и кто сам приходил в «Изборник», я не ожидала интереса к лингвистике.