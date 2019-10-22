Одиннадцатый международный научный форум «СМИ и массовые коммуникации» прошел на журфаке МГУ

17-18 октября на факультете журналистики МГУ прошел Одиннадцатый международный научный форум «СМИ и массовые коммуникации». Он объединил более 200 медиаисследователей со всего мира.

Старт конференции дала декан факультета журналистики МГУ, профессор, член-корреспондент РАО Елена Вартанова. Она отметила, что в контексте цифровизации и конвергенции СМИ, сложность задач по формированию национальной медиаполитики становится более заметной. Текущие преобразования в структурах и практиках российской медиасистемы представляются достаточно сложным явлением, в котором цифровые медиа (интернет-СМИ, социальные сети, мессенджеры и др.) создают сообщества в ответ на требования пользователей к контенту. «Это создает ситуацию, в которой начинают устанавливаться корпоративные, параллельные или альтернативные повестки дня, объединяющие аудитории независимо от ее географического положения», — задала тон пленарной дискуссии Елена Леонидовна.

Известные ученые-медиаэксперты на пленарном заседании обсудили роли цифровой коммуникации в создании социального неравенства, концептуализации и измерении цифрового капитала и цифровых сдвигах в российской практике медиарегулирования.

Программу продолжили круглые столы, дискуссии и специальные секции. Так, одна из них была посвящена 15-летию публикации книги «Сравнивая медиасистемы: три модели СМИ и политики» Паоло Манчини и Даниэла Халлина. Модератором выступил профессор университета Перуджи, почетный профессор факультета журналистики МГУ Паоло Манчини. Участники обсудили трансформацию медиасистем в контексте цифровизации. По словам Паоло Манчини, новые медиа бросают вызов существованию самой идеи медиасистемы. Это связано с тем, что медиасистема, как и любая система, опирается на институты. В то время как «интернет и все возможности, которые он предлагает по производству и распространению новостей (социальные сети, гражданская журналистика, блоги,и т.д.) подразумевает деинституционализацию», — отметил один из авторов культовой книги.

Паоло Манчини

В рамках секций обсуждались вопросы этического регулирования журналистики, медиапроизводство и медиапотребление, медиаграмотность и медиаобразование в эпоху цифровизации и другие проблемы. Вызовами, стоящими перед журналистами в цифровом мире, ученые назвали цифровое неравенство, роботизацию журналистики и распространение фейковых новостей.

Так, Т.И. Фролова, профессор факультета журналистики МГУ, поделилась результатами исследования, согласно которому около половины респондентов с осторожностью относятся к внедрению автоматизированных технологий в практику СМИ. «Человек надежнее» — так считает 67 % журналистов и 42 % студентов. К тому же полного доверия к «неживым» новостям, по словам Татьяны Ивановны, нет ни у одной из опрошенных групп.

О мнении аудитории рассказали и исследователи факультета журналистики МГУ К.Л. Зуйкина и Д.В. Соколова в докладе «Специфика восприятия фейковых новостей молодежной аудиторией». Как утверждают спикеры, «для большинства молодежи не составляет труда отличить настоящую новость от фейковой, вне зависимости от того, где она была опубликована: в известном федеральном СМИ или в социальных медиа». Однако, по словам докладчиков, процент молодежи, не сумевшей вычислить фейк, составил от 20 % до 40 % в разных новостях. При этом критериями истинности респонденты называют источник информации, наличие ссылки на известную личность/организацию, наличие изображения и масштаб новостного повода.

Фейкньюс ученые обсудили и на круглом столе «На науку уповаем: фейковые новости в научной журналистике», прошедшем в рамках pre-conference 16 октября. Исследователи журфака МГУ Мария Аникина, Анна Гуреева и Ольга Муронец, а также журналисты Ольга Добровидова, Борислав Козловский и Александр Телишев сосредоточились на вопросе: какую позицию занять научному журналисту в отношении феномена фейковых новостей.

Фото: Георгий Никаноров