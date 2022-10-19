Как изданиям заинтересовать молодых читателей?

Согласно данным Института изучения журналистики Reuters, молодых людей становится все труднее заинтересовать новостными материалами. Молодые читатели не фокусируют внимание на одном издании, а получают информацию из различных источников через социальные сети и поисковые системы. ЖУРНАЛИСТ разобрался, чего же ждет молодежь от СМИ.

Молодые люди хотят читать то, что им интересно

Молодые люди читают материалы о темах, которыми они увлечены. Поэтому часто осведомлены о конкретных вопросах, например, об особенностях образования в стране или мировом изменении климата.

Как правило, читатели этой возрастной категории ведут самостоятельный поиск тем в поисковых системах и выбирают статьи, привлекающие их внимание. Это и есть их способ ориентирования в информационном пространстве. Персонализация поиска в браузере может также помочь в фильтрации новостей.

Тем не менее аудитория от 18 до 24 лет хочет быть в курсе главных новостей дня. Если тема интересна, то читатели могут просматривать несколько источников, чтобы иметь полную картину происходящих событий.

Материал должен быть визуальным

Молодая аудитория приветствует короткие и заметные материалы. Нельзя полагаться на сплошной текст: лучше всего работает комбинация из текста, видео, анимации и картинок.

Агентство Reuters обнаружило, что 40% людей в возрасте от 18 до 24 лет в Европе используют приложение TikTok. Так, немецкое издание Funke Media добилось успеха среди молодежи, освещая федеральные выборы в TikTok: у аккаунта набралось более 70 000 подписчиков.

Популярность среди интернет-изданий набирают короткие видео, схожие по формату с Reels и TikTok. Кроме видеоформата, медиа активно используют яркие карточки с минимальным количеством текста.

Внимание молодых людей может привлечь вовлеченность других читателей их возраста

Участие молодых людей в создании контента издания повышает уровень доверия среди читателей этой возрастной группы. Молодые люди в издании могут рассказывать взрослым сотрудникам о том, что их действительно волнует и интересует. К тому же начинающие журналисты чаще знают, каким трендам нужно следовать.

Поддерживайте обратную связь с молодой аудиторией

Редакции необходимо поддерживать коммуникацию с молодыми читателями. Повысить их лояльность могут такие вопросы, как «О чем вы хотите, чтобы мы вам рассказали?», «Была ли эта информация полезна?». При этом отношение редакции к молодежи должно быть серьезным — они не хотят, чтобы к ним обращались как к детям. Получить обратную связь можно различными способами: провести опрос, попросить оставить комментарий в соцсетях, прислать письмо в редакцию.