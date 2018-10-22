Как создать стартап из атласа СМИ

Удачная инфографика может принести славу и дать толчок бизнесу
Карта политической предвзятости СМИ (Media Bias Chart), ныне довольно известная в американских политических и медиакругах, была создана Ванессой Отеро из Колорадо в 2016-м году. В октябре 2016-го Ванесса опубликовала ее на своей странице в Фейсбуке для друзей и родственников.
Идея карты проста: все наиболее заметные СМИ расположены на плоскости координат в спектре между левыми и правыми (в более ранней версии — между либералами и консерваторами) и по высоте — в спектре между фактической и пропагандистской подачей контента. Постепенно карта дополнялась новыми факторами: например, группировкой СМИ по степени переработки фактов.
Любопытно, что сразу бросается в глаза «колокол Гаусса» — «нормальное» распределение медиа. Те, что находятся в центре, как правило, больше тяготеют к фактическому изложению и находятся на карте высоко. А те СМИ, что по краям политического спектра, тяготеют к пропагандистской переработке фактов и опадают по краям вниз. И хотя эти зависимости интуитивно очевидны, Ванесса разрабатывает некую методологию, стоящую за таким распределением.
Получившийся атлас предвзятости СМИ сразу стал очень популярным. Все СМИ и политики обсуждали его. Школы журналистики начали использовать его в университетских курсах.
Ванесса Отеро, по профессии патентный поверенный, быстро смекнула, что продукт интересный, стала разрабатывать и дорабатывать как методологию категоризации СМИ, так и визуальную подачу карты. В 2018-м году она основала компанию Ad Fontes Media и стала продавать лицензию на публикацию карты в хорошем разрешении за 15 долларов. И хотя разные версии этой карты вполне можно найти в интернете, культура использования интеллектуальной собственности в США такова, что люди покупают — особенно профессура для университетов, исследовательские институты и сами СМИ. Трудно оценить, насколько это хороший бизнес. Вряд ли он озолотил автора, но интересен сам подход к монетизации интеллектуального продукта.
А в конце сентября Ванесса запустила краудфаундинговую компанию на Indiegogo. Она просит собрать ей 50 тысяч долларов, чтобы продолжить разработку методологии и преобразовать двухмерную карту в динамическую интерактивную версию. Кампания началась 27 сентября и продлится до 11 ноября. Из заявленных 50 тысяч пока собрано 25 % — чуть меньше 17 тысяч.
Интересно, что предполагаются разные уровни спонсорства. За 15 долларов можно приобрести лицензию на будущую новую версию карты в hi-rez (47 спонсоров уже подписались), за 25 — карту в виде постера (24 спонсора). Можно купить также кружку с картой, майки с разными надписями на тему предвзятости СМИ, а также пакеты стоимостью от 100 до 2500 долларов с разным наполнением — включая билет на авторскую презентацию интерактивной версии.
Подсказка: подобной карты для российского рынка СМИ пока нет.