Как создать стартап из атласа СМИ

Ванесса Отеро, по профессии патентный поверенный, быстро смекнула, что продукт интересный, стала разрабатывать и дорабатывать как методологию категоризации СМИ, так и визуальную подачу карты. В 2018-м году она основала компанию Ad Fontes Media и стала продавать лицензию на публикацию карты в хорошем разрешении за 15 долларов. И хотя разные версии этой карты вполне можно найти в интернете, культура использования интеллектуальной собственности в США такова, что люди покупают — особенно профессура для университетов, исследовательские институты и сами СМИ. Трудно оценить, насколько это хороший бизнес. Вряд ли он озолотил автора, но интересен сам подход к монетизации интеллектуального продукта.

А в конце сентября Ванесса запустила краудфаундинговую компанию на Indiegogo. Она просит собрать ей 50 тысяч долларов, чтобы продолжить разработку методологии и преобразовать двухмерную карту в динамическую интерактивную версию. Кампания началась 27 сентября и продлится до 11 ноября. Из заявленных 50 тысяч пока собрано 25 % — чуть меньше 17 тысяч.

Интересно, что предполагаются разные уровни спонсорства. За 15 долларов можно приобрести лицензию на будущую новую версию карты в hi-rez (47 спонсоров уже подписались), за 25 — карту в виде постера (24 спонсора). Можно купить также кружку с картой, майки с разными надписями на тему предвзятости СМИ, а также пакеты стоимостью от 100 до 2500 долларов с разным наполнением — включая билет на авторскую презентацию интерактивной версии.

Подсказка: подобной карты для российского рынка СМИ пока нет.