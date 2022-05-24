Медиа-центр «Вечерней Москвы» получил награду «Пресс-служба года»

20 мая состоялась церемония награждения победителей XIV ежегодного международного конкурса «Пресс-служба года». Медиа-центр «Вечерней Москвы» был отмечен в главной номинации конкурса — «Пресс-служба года» специальным дипломом – «Отличник конкурса». В эту номинацию поступило 86 заявок из разных регионов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. Всего на конкурс пришло 560 заявок, участники оценивались в 16 номинациях: «Пресс-секретарь года», «Лучший PR-проект в государственной сфере», «Лучший PR-проект в муниципальной сфере», «Продвижение территорий» и других.

Медиа-центр работает на базе редакции с 2013 года. Он организует на собственной площадке «Вечерней Москвы» пресс-конференции, круглые столы, семинары, брифинги, мастер-классы. За время существования, медиа-центр стал организатором многих социальных проектов. За годы работы проекты редакции были отмечены различными наградами.