Россия планирует разработать программу медиасотрудничества с Китаем

Россия планирует разработать программу цифрового сотрудничества с Китаем в медиасфере к лету 2019 года. Она будет включать до 20 направлений, заявил в воскресенье журналистам замглавы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин в рамках IV китайско-российского медиафорума:

Сегодня прозвучала инициатива о разработке российско-китайской программы цифрового сотрудничества в медиасфере, мы с китайскими партнерами уже прикинули, что это может быть до 20 направлений сотрудничества, мы надеемся к лету 2019 года эту программу разработать.

Среди главных направлений сотрудничества он выделил проведение совместных форумов, встречи представителей онлайн-платформ, консультации и презентации друг другу разрабатываемого контента для распространения в цифровой среде, медиа грамотность, производство технологического оборудования и софтов для онлайн-сервисов, консультации и взаимодействие между телевизионными, радиоканалами и другими традиционными СМИ, которые работают в цифровой сфере.

Волин добавил, что программа предусматривает работу с молодежной аудиторией:

Мы видим, что сегодня молодежь не только находится в другой среде медиапотребления, но у нее другие форматы медиапотребления, многое из того, что устраивает людей старшего поколения, совершенно сегодня не устраивает молодежь с точки зрения восприятия информации из окружающего мира, кроме этого вопросы, связанные с образованием и подготовкой медиаспециалистов.

Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов сообщил журналистам, что программа «нацелена на совместный поиск ответов на новую медийную повестку, которая вызвана, прежде всего, технологическим разрывом или, если угодно, технологическим прорывом в сфере, которую задает цифровизация»: