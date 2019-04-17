И во что новости превратили нас
Что такое сосисочное потребление, во что журналисты превратили новости и чем медиапотребление схоже с поглощением пончиков? Об этом рассказал Александр Амзин, медиа-аналитик, бывший преподаватель кафедры новых медиа факультета журналистики МГУ и издатель делового портала The Bell.
В 2007 году я работал в Ленте.ру, мне нужно было проверять новости, написанные стажерами, для чего мне пришлось составить инструкцию. Если прочитать ее сейчас, то она вообще не опишет, как работают современные цифровые медиа. Все успело поменяться.
Многие медиа сейчас не рассказывают, как обстоят дела в мире, а просят испытать эмоции и рассказать о них. Мнения вышли на первый план. Изменилась и модель того, как мы распространяем контент. Транслируется только то, что имеет для нас значение.
Аудитория все время пытается делегировать медиа выбор важных новостей. Например, появляются роботы, которые говорят: «Всем остальным это понравилось, а значит, и тебя может заинтересовать». Есть бесконечная лента, в которой новости идут одна за другой, вне зависимости от их значимости. Эта лента не говорит, что будет дальше и будет ли оно важнее. Несмотря на это, мы продолжаем ее обновлять в надежде на то, что станет интереснее. В этом плане медиапотребление схоже с поглощением пончиков — каждый последующий всегда кажется более вкусным.
Во что мы превратили новости?
В изменениях участвуют все три стороны — аудитория, платформы и журналисты. Каждая из сторон находится в динамике: например, читатели уже не те, какими были десять лет назад.
Во что превратила новости аудитория:
• Возрастные изменения
Всего за несколько лет аудитория постарела. У каждого появился смартфон, и люди 50+ начали осваивать новое медиапространство.
• Текстовый телевизор
Та аудитория, которая смотрела телевизор, постепенно перетекла в интернет.
• Пассивное медиапотребление и привычка к рекомендациям
Читатель не знает, чего хочет, но продолжает листать ленту в надежде на то, что наткнется на что-то интересное.
• Селебрити-сознание
Из собственного пула знаменитостей состоит как «Дождь», так и «Россия 24». А когда к тебе обращается бренд или селебрити, нужно понимать, что объективной информации от них не будет.
Что еще изменилось?
• Стирается повестка
Любое СМИ торгует двумя продуктами — публикациями и уникальным взглядом-повесткой. Одно издание отличается от другого выбором материалов для первой полосы. А если вы полистаете ленту Facebook, то не узнаете, что сегодня самое важное по версии «Ведомостей», например.
• Все актуальнее сосисочное потребление
Мы чаще прокручиваем ленту в моменты пониженного внимания. Например, когда стоим на светофоре и у нас есть 40 секунд. Это не квалифицированное потребление, а сосисочное. Оно заставляет учетную ставку ЦБ конкурировать с рэпером FACE. При этом ставка всегда проигрывает, хотя от нее больше зависит наша дальнейшая жизнь.
• Пики вместо взвешенной картины
В ленту попадает то, что должно всем понравиться. Нам скорее покажут три новости дня, чем 30 остальных, которые будут важны для нас. Причем мы-то не узнаем, что эти 30 новостей не показали. В этом и проблема.
• Сервисные KPI вместо KPI общественных институтов
Для Цукерберга важно, чтобы мы хорошо проводили время, а общественным институтам нужно, чтобы в жизни мы принимали правильные решения. СМИ по разным причинам часто не могут соответствовать важной общественной заявке.
Во что журналисты превратили новости?
Сейчас стираются форматы, а аудитория к этому не готова. Когда мы транслируем происшествие в медиа, пользователь не понимает, заметка перед ним или новость. Человек не хочет читать четыре абзаца новости на сайте издания после глагольного заголовка на Facebook, из которого все и так понятно.
Большинство СМИ, которые дружат с платформами, используют рекламную модель. Отсюда конфликт между общественной миссией медиа и тем, как получить больше охват. Например, Газета.Ru выпустила больше 200 материалов и собрала 6 миллионов уникальных пользователей в день смерти Юлии Началовой.
Еще одна проблема — это разрыв в журналистском образовании. Журналисты, которые не работают во время обучения, выходят на пять лет старее, и это профессиональное самоубийство. Стоит ли готовить людей, которые могут быть только линейными сотрудниками или нужно делать из студентов потенциальных руководителей отделов? В идейном плане оказываются правы те, кто работал еще в бумажных газетах, но в бизнесе преуспевают все же те, кто создает свое медиа.
Что делать с аудиторией?
• Прививать медиаграмотность
Этому лучше обучать еще со школы, чтобы в дальнейшем люди понимали, где, к примеру, объективные сообщения, а где — язык вражды.
• Вовлекать
Создание аналитического отчета о том, что привело в издание подписчиков — хорошая журналистская работа.
• Увеличивать ее
Проводить постоянный reality check. Необходимо разделять аудиторию на реальную, ту, до которой мы можем дотянуться и толпу, которая то нахлынула, то ушла.
• Критично отнестись к старым форматам
Любые заповеди, которые раньше работали и пришли к нам как наследство, сейчас просто не работают.
Что делать с форматами?
Провести черту между традиционной новостью и тем, что прячется за анонсным блоком. То медиа, которое решит эту задачу, раз за разом давая читателю больше, чем ему требуется, окажется на коне. В цифре ты не ограничен физически, поэтому кажется, что можно захапать все. Но на деле выходит, что хороший продукт — концентрация на чем-то одном.