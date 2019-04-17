Аудитория все время пытается делегировать медиа выбор важных новостей. Например, появляются роботы, которые говорят: «Всем остальным это понравилось, а значит, и тебя может заинтересовать». Есть бесконечная лента, в которой новости идут одна за другой, вне зависимости от их значимости. Эта лента не говорит, что будет дальше и будет ли оно важнее. Несмотря на это, мы продолжаем ее обновлять в надежде на то, что станет интереснее. В этом плане медиапотребление схоже с поглощением пончиков — каждый последующий всегда кажется более вкусным.

Во что мы превратили новости?

В изменениях участвуют все три стороны — аудитория, платформы и журналисты. Каждая из сторон находится в динамике: например, читатели уже не те, какими были десять лет назад.

Во что превратила новости аудитория:

• Возрастные изменения

Всего за несколько лет аудитория постарела. У каждого появился смартфон, и люди 50+ начали осваивать новое медиапространство.

• Текстовый телевизор

Та аудитория, которая смотрела телевизор, постепенно перетекла в интернет.

• Пассивное медиапотребление и привычка к рекомендациям

Читатель не знает, чего хочет, но продолжает листать ленту в надежде на то, что наткнется на что-то интересное.

• Селебрити-сознание

Из собственного пула знаменитостей состоит как «Дождь», так и «Россия 24». А когда к тебе обращается бренд или селебрити, нужно понимать, что объективной информации от них не будет.

Что еще изменилось?

• Стирается повестка

Любое СМИ торгует двумя продуктами — публикациями и уникальным взглядом-повесткой. Одно издание отличается от другого выбором материалов для первой полосы. А если вы полистаете ленту Facebook, то не узнаете, что сегодня самое важное по версии «‎Ведомостей», например.

• Все актуальнее сосисочное потребление

Мы чаще прокручиваем ленту в моменты пониженного внимания. Например, когда стоим на светофоре и у нас есть 40 секунд. Это не квалифицированное потребление, а сосисочное. Оно заставляет учетную ставку ЦБ конкурировать с рэпером FACE. При этом ставка всегда проигрывает, хотя от нее больше зависит наша дальнейшая жизнь.

• Пики вместо взвешенной картины

В ленту попадает то, что должно всем понравиться. Нам скорее покажут три новости дня, чем 30 остальных, которые будут важны для нас. Причем мы-то не узнаем, что эти 30 новостей не показали. В этом и проблема.

• Сервисные KPI вместо KPI общественных институтов

Для Цукерберга важно, чтобы мы хорошо проводили время, а общественным институтам нужно, чтобы в жизни мы принимали правильные решения. СМИ по разным причинам часто не могут соответствовать важной общественной заявке.

Во что журналисты превратили новости?

Сейчас стираются форматы, а аудитория к этому не готова. Когда мы транслируем происшествие в медиа, пользователь не понимает, заметка перед ним или новость. Человек не хочет читать четыре абзаца новости на сайте издания после глагольного заголовка на Facebook, из которого все и так понятно.

Большинство СМИ, которые дружат с платформами, используют рекламную модель. Отсюда конфликт между общественной миссией медиа и тем, как получить больше охват. Например, Газета.Ru выпустила больше 200 материалов и собрала 6 миллионов уникальных пользователей в день смерти Юлии Началовой.

Еще одна проблема — это разрыв в журналистском образовании. Журналисты, которые не работают во время обучения, выходят на пять лет старее, и это профессиональное самоубийство. Стоит ли готовить людей, которые могут быть только линейными сотрудниками или нужно делать из студентов потенциальных руководителей отделов? В идейном плане оказываются правы те, кто работал еще в бумажных газетах, но в бизнесе преуспевают все же те, кто создает свое медиа.

Что делать с аудиторией?

• Прививать медиаграмотность

Этому лучше обучать еще со школы, чтобы в дальнейшем люди понимали, где, к примеру, объективные сообщения, а где — язык вражды.

• Вовлекать

Создание аналитического отчета о том, что привело в издание подписчиков — хорошая журналистская работа.

• Увеличивать ее

Проводить постоянный reality check. Необходимо разделять аудиторию на реальную, ту, до которой мы можем дотянуться и толпу, которая то нахлынула, то ушла.

• Критично отнестись к старым форматам

Любые заповеди, которые раньше работали и пришли к нам как наследство, сейчас просто не работают.

Что делать с форматами?

Провести черту между традиционной новостью и тем, что прячется за анонсным блоком. То медиа, которое решит эту задачу, раз за разом давая читателю больше, чем ему требуется, окажется на коне. В цифре ты не ограничен физически, поэтому кажется, что можно захапать все. Но на деле выходит, что хороший продукт — концентрация на чем-то одном.