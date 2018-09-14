Доходы медиаиндустрии РФ планируется увеличить за шесть лет на 30 %

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации планирует за шесть лет увеличить объемы доходов медиаиндустрии на 30 % — с 530 млрд рублей в год до 700 млрд рублей ежегодно. Об этом сообщил во вторник на форуме региональных СМИ в Челябинске заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин:

Наши планы и приоритетные задачи — увеличить объемы медиаиндустрии <…> Нигде в планах и прогнозах не брали в расчет финансирование по линии государства, по федеральному и региональному финансированию в индустрию поступает порядка 100 млрд рублей ежегодно. Сегодня индустрия — это и реклама, и подписка, игры, и книги — генерирует примерно 530 млрд рублей в год. За шесть лет мы хотим увеличить до 700 млрд рулей, без госучастия.

Волин добавил, что добиться данного показателя помогут борьба с пиратством, увеличение расходов населения на медиапотребление, повышение качества продукции, расширение каналов потребления и освоение с помощью приложений новых платформ:

И здесь наша задача, это поддержка в выходе на новые рынки, в том числе зарубежные. Мы видим перспективными рынки Азии и Латинской Америки, активно работаем с крупными игроками. Также [увеличить доходы] за счет роста рекламного рынка, в том числе за счет легализации и снятии дальнейших ограничении и за счет увеличения числа платных премиальных сервисов, и конечно, за счет увеличения производительности труда.

Пятый Всероссийский форум региональных СМИ «Траектория смысла: региональные СМИ на пути к эффективности и конкурентоспособности» проходит в Челябинске 11-14 сентября.